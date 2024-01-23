AI機器人模仿美總統參選人聲音 開發商成OpenAI處分首例

AI熱潮下，人們越來越擔心氾濫的「深偽」（Deepfake）影像，以及AI生成內容誤導選民。示意圖。（路透）

2024/01/23 21:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕生成式人工智慧（AI）龍頭OpenAI上週宣布，即將推出反假訊息工具，同時也禁止將旗下AI技術，被用於競選和選民壓制。OpenAI已經刪除了印度新創公司「Delphi AI」的帳號，該帳號為了替爭取美國民主黨總統提名的聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips）造勢，為菲力普斯量身打造聊天機器人「Dean.bot」。OpenAI表示，「Delphi AI」違反了該公司政策，成為首家被OpenAI停權的開發商。

《美聯社》指出，今年全球各地將舉行多場重大選舉，生成式AI「深偽」（Deepfake）技術已經出現在總統競選廣告中，並且在過去一年中，從台灣、斯洛伐克到印尼，該技術在全球多場選舉中被濫用來傳播錯誤訊息。

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OpenAI本月20日告訴率先披露此事的《華盛頓郵報》：「我們最近移除了一個開發者帳號，這個帳號故意違反我們的應用程式介面（API）（或平台）使用政策；我們的政策不允許從事政治競選，或在未經同意的情況下冒充個人。」

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員菲力普斯去年宣布將挑戰現任美國總統拜登，爭取民主黨黨內提名。由於美國總統選舉今年將在11月舉行，目前兩黨已展開黨內初選。

引發爭議的AI聊天機器人「Dean.bot」會模仿菲力普斯的口氣，在網站上和選民即時對話。開發商「Delphi AI」，接受美國創業家克里斯洛夫（Matt Krisiloff）和索莫斯（Jed Somers）成立的超級行動政治委員會（Super PAC）的委託開發「Dean.bot」。這家印度新創公司於是使用OpenAI的ChatGPT生成式AI服務，客製化開發出這個聊天機器人。

生成式AI的崛起，已開始令人擔心有心人士可能利用ChatGPT和其他平台透過假消息或AI複製人來製造政治混亂，特別是今年全球各地將舉行多場重大選舉。

作為業界先驅，OpenAI因為這些顧慮而受到特別嚴格的檢視。OpenAI上周表示，將為使用者提供工具，以減少其技術可能帶來的危害。

尼蘇達州民主黨聯邦眾議員菲力普斯（見圖），去年宣布將挑戰現任美國總統拜登，爭取民主黨黨內提名。（路透）

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