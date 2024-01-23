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瑞士三角巧克力含塑膠異物 香港食安中心下架籲勿食用

香港食物安全中心指出，該品牌一批「牛奶巧克力」口味產品被發現含有塑膠異物，目前已經下架，若民眾已購入應停止食用。示意圖。（法新社資料照）

香港食物安全中心指出，該品牌一批「牛奶巧克力」口味產品被發現含有塑膠異物，目前已經下架，若民眾已購入應停止食用。示意圖。（法新社資料照）

2024/01/23 12:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名瑞士三角巧克力（Toblerone）廣受大人、小孩喜愛。不過香港食物安全中心指出，該品牌一批「牛奶巧克力」口味產品被發現含有塑膠異物，目前已經下架，並展開回收商品，若民眾已購入應停止食用。

綜合港媒報導，香港食安中心昨發布公告，有一批瑞士進口的三角巧克力可能含有塑膠異物，產品名稱為「牛奶巧克力（Milk Chocolate with Honey and Almond Nougat）」、批次編號為OOY4233553、最佳保存期限為2024年12月1日，淨重100公克。店家若持有受影響批次的產品，應立即停止使用或販售，民眾若已有購入這批受影響產品應停止食用。

聲明提到，食品中心接獲有關產品製造商的香港代表通知，正在回收該批次產品。根據其提供的資料，該進口商及分銷商已將所有受影響批次產品停售和下架，並主動展開回收。

根據《三立新聞網》報導，食藥署副署長林金富表示，食藥署查詢邊境系統，出問題的產品並未輸入國內。食藥署查詢瑞士三角巧克力自2023年1月1日到2024年1月24日，同品牌共輸入糖果、巧克力共203批，當中75批是同口味的牛奶克力。

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