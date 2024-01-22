佛州州長迪尚特退出共和黨總統初選 將全力支持川普

迪尚特在21日公開宣布退選，並強調將支持川普角逐白宮大位。（歐新社）

2024/01/22 07:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）日前在共和黨愛荷華州初選拿下逾5成票數，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）當時在初選中排名第二高。然而迪尚特21日在社群平台「X」上傳影片，公開宣布退選，並強調將支持川普角逐白宮大位。

綜合外媒報導，迪尚特在共和黨新罕布夏州初選前兩天公開退選影片，在迪尚特發表聲明後，川普競選團隊對此感謝他的支持，並呼籲共和黨人團結起來支持川普。迪尚特在影片中指出，雖然他和川普之間存在分歧，諸如在新型冠狀病毒大流行和川普提拔的前白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）等議題上，但是川普比現任總統拜登更優秀。

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迪尚特回憶，在競選過程中他不斷聽到與會者提到「要不是有川普，不然我會投給你」，迪尚特說，他很清楚大部分共和黨初選的選民想要給川普另一次機會。

迪尚特表示，他承諾支持共和黨提名人選，他也將遵守此承諾、為川普背書。迪尚特強調：「因為我們不能回到往昔共和黨守舊派或是將海利（Nikki Haley）代表的陳腐統合主義（corporatism）重新包裝。」

在迪尚特退選之後，海利成為川普在此次初選中的唯一競爭者，不過海利在先前的愛荷華州初選中位居第三。

新罕布夏州大學調查中心主任史密斯（Andrew Smith）表示，新罕布夏州約有三分之二的迪尚特支持者將川普視為他們的第二選擇，本週將登場的新罕布夏州初選對海利明顯不利。此外民調顯示，川普除了在新罕布夏州領先之外，在海利的家鄉南卡羅萊納州也佔有絕對優勢，該州將在2月24日進行初選投票。

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