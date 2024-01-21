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網瘋傳烏軍裝甲車爆打俄軍戰車 烏砲手證實：憑電玩記憶

烏軍砲兵謝爾希表示，因為有玩電玩遊戲的經驗，所以知道在與俄軍的交戰中該如何應對。（歐新社資料照）

烏軍砲兵謝爾希表示，因為有玩電玩遊戲的經驗，所以知道在與俄軍的交戰中該如何應對。（歐新社資料照）

2024/01/21 23:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一部烏軍M2布萊德雷裝甲車與俄軍T-90M戰車交戰的影片在網路上瘋傳。外媒近日也採訪到了該M2布萊德雷裝甲車的砲手，詢問當時交戰的細節。砲手表示，是電玩遊戲中的記憶讓他知道如何打、往哪裡打的。

據軍聞網站「戰區」（The War Zone）報導，近期在網路上瘋傳的影片顯示，一輛烏軍M2布萊德雷裝甲車在與俄軍T-90M戰車交戰時彈藥幾乎全數精準命中，俄軍戰車最終承受不住攻擊當場爆炸，獲得輾壓性的勝利。裝甲車的砲手謝爾希（Serhiy）在採訪中表示，用25公厘鏈砲穿甲彈與配有125公厘火砲的先進T-90M戰車交戰是有風險的。

「是的，非常可怕，但我認為我們做得很好。」謝爾希說，「我無法描述在瞄準鏡中看到一輛戰車意味著什麼。在我們到之前有另一組人員先來過，但事情不太順利，因此我們必須鼓起勇氣繼續向前。」

「我們竭盡全力開火，然而途中出現了一些問題，不過我記得所有在遊戲中的技巧，包括怎麼打、該打哪裡，我可以不顧一切的將它（敵方）停下。」謝爾希表示，「由於反裝甲的問題，我換成了另一種類型的彈藥並瞄準它的光學系統，致盲它讓它無法離開。」

許多電玩遊戲都會強調在對戰中需要攻擊某些裝甲車輛（尤其是戰車）最薄或暴露的關鍵部件等弱點。戰車的前半球通常裝甲較後半球厚，其他弱點還有砲塔和車體之間的側面等。

圖為M2布萊德雷裝甲車的砲手謝爾希（左）與駕駛員Oleksandr（右）。（圖擷自社群平台「X」）

圖為M2布萊德雷裝甲車的砲手謝爾希（左）與駕駛員Oleksandr（右）。（圖擷自社群平台「X」）

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