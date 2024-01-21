首批畢業！澳海軍3軍官赴美完成AUKUS核動力訓練

首批澳洲皇家海軍骨幹順利在美國海軍核動力訓練單位計畫中畢業，3名軍官分別為少校克萊恩（左）、上尉霍爾（中）、及少校海登（右）。（圖擷自美國海軍）

2024/01/21 21:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕透過澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），首批澳洲皇家海軍軍官於本月12日在美國海軍核動力訓練單位（Nuclear Power Training Unit，NPTU）計畫中順利畢業，這將有助於他們未來返國操作常規武裝核動力潛艦（conventionally-armed nuclear-powered submarines）及其他核能相關設施。

據軍聞網站「Military Leak」報導，海軍少校海登（James Heydon）、克萊恩（Adam Klyne）、及上尉霍爾（William Hall）是首批通過美國海軍核動力訓練單位計畫的澳洲皇家海軍骨幹，該計畫是美國國防部最嚴格、要求最高的訓練計劃。自去年11月起，他們在那裡學習核動力科技、工程等基礎學理，這對於海軍核動力裝備的設計、操作、維護至關重要。

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霍爾說：「我們在南卡羅萊納州（South Carolina）及未來格羅頓（Groton）學校的進步使我們更接近我們的最終目標，即不僅是在常規武裝核動力潛艦上服役，而是於下個十年間在懸掛澳洲國旗的常規武裝核動力潛艦上服役。」

克萊恩說：「我真的很期待將我們在核動力學校學到的概念和理論運用到原型訓練中。操作核反應器令人感到興奮，我們也獲得了未來安全操作澳洲皇家海軍核潛艦所需的實踐經驗。」

他們的下一站是康乃迪克州（Connecticut）格羅頓的潛艦軍官基礎課程（SOBC），而完成SOBC後，他們將被分配到美國海軍維吉尼亞級（Virginia class）核動力潛艦上繼續接受訓練和資格認證。

AUKUS是澳洲、英國和美國之間的印太地區三邊安全夥伴關係，於2021年9月15日宣布。除了美國和英國將協助澳洲採購核動力潛艦外，協議內容還包括在先進網路機制、人工智慧和自主、量子技術、水下能力、高超音速和反高超音速、電子戰、創新和資訊共享等方面的合作。

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