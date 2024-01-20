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打造靈活鋼鐵人！德國「外骨骼裝甲服」 保有99％機動性

德國軍服創新品牌Mehler Protection，近期推出全新的外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自Mehler Protection官網）

德國軍服創新品牌Mehler Protection，近期推出全新的外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自Mehler Protection官網）

2024/01/20 19:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國軍服創新品牌Mehler Protection近期推出了全新的外骨骼裝甲服（Up-Armoured Exoskeleton）ExoM。除了有優越的承重能力和防彈效果，其更加先進的外骨骼配備，也能讓操作員輕鬆保有99%的機動性。

據軍聞網站「Military Leak」報導，全新的外骨骼裝甲服ExoM，由Mehler Protection與加拿大品牌Mawashi Science & Technology合作開發。透過將70%的負荷從肩膀轉移到地面，減輕了重物對身體造成的壓力和傷害，使操作員能夠專注於自己的職責。這樣尖端的技術，給予軍方和執法部門在軍服的重量管理，以及防彈功能樹立了新的標準。

ExoM外骨骼擁有卓越的承重能力，其配有靈活的脊椎、滑動腰帶，以及鉸接式（articulated）的髖、膝、踝關節，確保操作者保有99%的活動能力，這樣的靈活性，有助於面對現代戰場多樣化的地形和空間。

此外，ExoM作為無源外骨骼，無需外部電源即可運作。這讓它非常適合在偏遠地區執行長期任務，無需攜帶重型電池和充電設備。

Mehler Protection母公司Mehler Systmes的銷售總監丹尼爾（Daniel von Chamier）說：「我們利用我們的專業知識，設計了一款不僅可以有效地重新分配負荷，還可以透過頂級的防彈保護，來增強生存能力的產品，提供高達VPAM等級8的全身防彈水準。ExoM是我們多方共同致力於推進科技的證明，透過綜合專業知識，為軍方和執法人員提供革命性的解決方案。」

德國軍服創新品牌推出外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自社群平台「X」）

德國軍服創新品牌推出外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自社群平台「X」）

Mehler Protection外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自Mehler Protection官網）

Mehler Protection外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自Mehler Protection官網）

外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自Mehler Protection官網）

外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自Mehler Protection官網）

德國軍服創新品牌推出的外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自Mehler Protection官網）

德國軍服創新品牌推出的外骨骼裝甲服ExoM。（圖擷自Mehler Protection官網）

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