週五不關門！美眾院通過臨時支出法案 避免政府停擺

民主黨參議院領袖舒默18日表決前強調，「我們為美國帶來了好消息，週五政府將不會關門」。（彭博）

2024/01/19 09:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院18日通過了一項臨時支出法案，延長向聯邦政府提供資金至3月初，避免政府局部停擺，該權宜法案將提交給美國總統拜登（Joe Biden）批准。

據《路透》報導，臨時支出法案18日在共和黨占多數的眾議院，以314票對108票通過，106名共和黨議員、2名民主黨議員反對；同天稍早，民主黨控制的參議院以77票對18票，輕鬆通過了該法案。

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民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）在表決前強調，「我們給美國帶來了好消息，週五（19日）政府將不會關門」。

部分右翼眾院共和黨議員卻不支持舒默的觀點。眾議員古德（Bob Good）在表決後告訴記者，「與民主黨聯手組成聯盟、讓舒默和參議院稱心如意，對美國人民而言無疑是重大損失」。

預報顯示19日當天暴風雪將侵襲華府地區，為此參眾兩院加快了表決速度。去年10月1日新的財政年度已經展開，但兩院卻遲遲無法履行向聯邦政府提供資金的基本職責。兩黨議員正為維持政府基本運作而焦頭爛額，爭取更多時間通過全年的預算法案。

舒默和眾院議長強生（Mike Johnson）本月初針對上個財政年度，幾乎達成一項規模1.59兆美元（約新台幣50.18兆元）的政府支出協議；然而兩黨現階段卻陷入分歧，民主黨稱實際同意金額應為1.66兆美元（約新台幣52.39兆元），由此可見國會矛盾的嚴重性。

舒默在18日表決前，表示一旦關門危機解除，期望未來數週內能完成向整個政府撥款的立法工作。隨著臨時支出法案即將頒布，焦點轉向了12項必須通過才能提供全年預算的關鍵法案。

眾院議長強生因主導通過權宜法案，向拜登政府撥款，可能面臨黨內強硬派成員的反彈，類似不滿去年才導致麥卡錫（Kevin McCarthy）意外下台。

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