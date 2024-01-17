財富極端集中威脅民主 全球逾250名富豪連署促對鉅富加稅

在瑞士達沃斯召開的世界經濟論壇會議與會者。（法新社）

2024/01/17 23:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕250多名財產上百萬、上億美元的富豪，17日發表公開信，再度要求對社會中的極端富裕人士徵收更高的稅額，呼籲正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）會議的全球主要經濟體民選政治領袖，嚴肅看待財富集中少數人正威脅民主的問題。

這封名為《以付出更多為榮（Proud To Pay More）》的公開信連署人表示，他們希望傳達一項清楚的訊息：「對我們的極端富裕徵稅」。信中重申「請你們對我們、社會中非常富裕的一群徵稅。這不會從根本改變我們的生活水準，也不會使我們的子女失去什麼，對我們國家經濟成長無傷，但是卻會讓極端且無生產力的私人財富，轉變成對我們共同的民主未來的投資」。

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這250多名連署人涵蓋17國的富人，包括美國迪士尼家族的艾比蓋爾．迪士尼（Abigail Disney）、洛克斐勒家族的薇樂莉．洛克斐勒（Valerie Rockefeller），德國化學和製藥公司「巴斯夫（BASF）」創辦人後裔瑪琳．恩格霍恩（Marlene Engelhorn），和編劇賽門佩吉（Simon Pegg）等人。

國際慈善組織「樂施會（Oxfam）」15日才發布報告，指2020年以來，全球前5大富豪財富加倍，但同時有約50億人變得愈加貧窮，可能得再過229年才可能消滅貧窮。

公開信連署人、影集《繼承之戰》男星布萊恩考克斯（Brian Cox）說，「億萬富翁正在使用他們的極端富裕，來累積政治權力和影響力，同時削弱民主和全球經濟」，「早就該行動，如果我們的民選官員拒絕處理這種金錢和權力集中的問題，結果會很嚴峻」。

公開信公布美國高收入者組成、旨在推動稅制改革的「愛國百萬富翁（Patriotic Millonaires）」組織委託進行的一份調查，訪問二十國集團（G20）國家中2300多名可投資資產超過100萬美元的人，當中74%支持對非常富有者加稅，來解決生活物價危機，以及改善公共服務；75%支持對財產在10億美元以上的富豪徵收2%財產稅，對其他不同收入門檻徵收2%財產稅，也各有58%到69%的支持率。

艾比蓋爾在聲明中說，從歷史上看來，極端不滿不可避免地會引發抗議動亂，今日大眾正轉向正在世界各地興起的民粹主義，「我們已經知道保護我們體制和穩定經濟的解決方案，就是對極端財富徵稅，欠缺的是付諸實行的政治毅力」，她說，「是時候了，聚集在達沃斯的精英們必須嚴肅看待這場危機」。

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