為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

居民領不出存款 中國貴州地方銀行遭狠砸

中國貴州省一家地方銀行疑因民眾無法領出存款，大廳被當地居民砸壞。（圖翻攝自@李老師不是你老師X平台）

中國貴州省一家地方銀行疑因民眾無法領出存款，大廳被當地居民砸壞。（圖翻攝自@李老師不是你老師X平台）

2024/01/18 00:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國2022年爆發的「河南村鎮銀行事件」引發全球熱議，近日貴州省一地方銀行疑因民眾無法領出存款，大廳被當地居民砸壞，畫面曝光後掀起網路關注。

綜合中媒報導，貴州省畢節市七星關區清水舖鎮村鎮銀行「畢節農村消費合作社」16日遭當地民破壞，據悉原因是民眾無法領出存款，合作社又無法給出解決方式，讓民眾爆氣。從網上瘋傳的影片可以看到，該合作社的大廳被砸得一片狼藉，不僅座椅被掀翻，放在大廳的盆栽也被人打碎，花草土壤散落一地。

清水舖鎮派出所17日證實此事，宣稱當地政府正在處理，儲戶已到派出所登記存款金額。清水鋪鎮人民政府人員則稱還不清楚此事進展，但已經在處理中，進一步消息可以等官方通告。有當地居民向中媒表示，大家之所以願意把錢存到該合作社，是因為該合作社的存款利息比當地其他間地方銀行高，現在出事了，大家都擔心自己的存款「打水漂」，近期常有儲戶要求領走存款，但都沒能如願，衝突時常發生。

這起事件被旅義華僑作家李穎分享到X平台後，牆外網友紛紛表示，「現在全國銀行沒錢常態化，這就是習近平的治國理政」、「暖心！韭菜被割多了看會不會覺醒」、「銀行爆雷才剛剛開始，現在是農村合作社和城市銀行，接著就是大銀行。以河南村鎮銀行暴雷為標誌，中國的銀行業崩盤已經在發生」、「居然不是跪下哀求，砸得好，讓他們知道人民不是好欺負的」

近年中國經濟崩潰，地方銀行爆雷、儲戶領不出錢的消息時有所聞，最為外界所知的就是2022年「河南村鎮銀行事件」，據悉受害儲戶至今仍拿不回存款。有消息指出，本月13日，河南村鎮銀行100多名儲戶前往河南許昌市法院舉辦維權集會，想追討存款，當地警察卻以「反恐演練」為由，在許昌車站直接攔截這些人，並將他們送往酒店拘禁，事件致多人受傷，目前受害儲戶已全數被遣返。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國裁員新招！河南鄭州公車鼓勵員工「自主創業」
2023/12/28 06:27

中國裁員新招！河南鄭州公車鼓勵員工「自主創業」
中國逾9億月入不到8640元掀關注！登微博熱搜冠軍遭刪文......
2023/12/28 00:04

中國逾9億月入不到8640元掀關注！登微博熱搜冠軍遭刪文......

ESG風潮 基建前景更看俏！
消費信心破底！ 中國中產階級勒緊腰帶「不敢花錢」
2023/12/27 07:06

消費信心破底！ 中國中產階級勒緊腰帶「不敢花錢」
中國驚傳醫護不滿醫院欠薪 集體站高樓窗邊討薪
2023/12/27 00:52

中國驚傳醫護不滿醫院欠薪 集體站高樓窗邊討薪

永慶房屋送巴黎行！委賣房屋抽機票
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播