居民領不出存款 中國貴州地方銀行遭狠砸

中國貴州省一家地方銀行疑因民眾無法領出存款，大廳被當地居民砸壞。（圖翻攝自@李老師不是你老師X平台）

2024/01/18 00:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國2022年爆發的「河南村鎮銀行事件」引發全球熱議，近日貴州省一地方銀行疑因民眾無法領出存款，大廳被當地居民砸壞，畫面曝光後掀起網路關注。

綜合中媒報導，貴州省畢節市七星關區清水舖鎮村鎮銀行「畢節農村消費合作社」16日遭當地民破壞，據悉原因是民眾無法領出存款，合作社又無法給出解決方式，讓民眾爆氣。從網上瘋傳的影片可以看到，該合作社的大廳被砸得一片狼藉，不僅座椅被掀翻，放在大廳的盆栽也被人打碎，花草土壤散落一地。

請繼續往下閱讀...

清水舖鎮派出所17日證實此事，宣稱當地政府正在處理，儲戶已到派出所登記存款金額。清水鋪鎮人民政府人員則稱還不清楚此事進展，但已經在處理中，進一步消息可以等官方通告。有當地居民向中媒表示，大家之所以願意把錢存到該合作社，是因為該合作社的存款利息比當地其他間地方銀行高，現在出事了，大家都擔心自己的存款「打水漂」，近期常有儲戶要求領走存款，但都沒能如願，衝突時常發生。

這起事件被旅義華僑作家李穎分享到X平台後，牆外網友紛紛表示，「現在全國銀行沒錢常態化，這就是習近平的治國理政」、「暖心！韭菜被割多了看會不會覺醒」、「銀行爆雷才剛剛開始，現在是農村合作社和城市銀行，接著就是大銀行。以河南村鎮銀行暴雷為標誌，中國的銀行業崩盤已經在發生」、「居然不是跪下哀求，砸得好，讓他們知道人民不是好欺負的」

近年中國經濟崩潰，地方銀行爆雷、儲戶領不出錢的消息時有所聞，最為外界所知的就是2022年「河南村鎮銀行事件」，據悉受害儲戶至今仍拿不回存款。有消息指出，本月13日，河南村鎮銀行100多名儲戶前往河南許昌市法院舉辦維權集會，想追討存款，當地警察卻以「反恐演練」為由，在許昌車站直接攔截這些人，並將他們送往酒店拘禁，事件致多人受傷，目前受害儲戶已全數被遣返。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法