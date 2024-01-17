中國債務比再破表 達GDP近3倍

去年第4季中國整體債務佔GDP（國內生產總值）比達286.1%，再創歷史新高紀錄。（擷取自網路）

2024/01/17 22:24

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來中國各級政府大肆舉債來因應疫情和經濟低迷，導致債務比節節高升。根據《彭博》對中國人民銀行和中國國家統計局的資料進行估算，去年第4季中國整體債務（含家庭、企業和政府債務）佔GDP（國內生產總值）比達286.1%，再創歷史新高紀錄，為GDP的近3倍。

去年第4季中國整體債務佔GDP比達286.1%，較第3季的284.5%增加1.6個百分點；其中，非金融機構債務比由第3季的167.7%降至167.3%，家庭債務比由63.8%降至63.5%；政府債務比則由53%增至55.3%，增加2.3個百分點。

請繼續往下閱讀...

中國地方債務居高不下，中國國務院已經對12個負債嚴重的省市自治區實行新項目控制措施，包括遼寧、吉林、貴州、雲南等7個省區和3個自治區，外加天津和重慶2個直轄市，試圖在降低地方政府債務風險，與增加關鍵基礎設施資金刺激經濟復甦之間，尋找平衡點。

國際貨幣基金（IMF）最新公布的數據顯示，2022年中國地方政府債務高達92兆元人民幣（下同，404兆台幣）。

與此同時，中國地方政府仍持續發債，去年前11個月，中國地方政府發行的債券規模約9.14兆元，地方政府發債規模首次突破9兆元，遠超過2022年全年發債金額7.4兆元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法