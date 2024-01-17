宣布軍援烏克蘭精準彈藥 馬克宏：不能讓俄羅斯贏得戰爭

馬克宏警告「俄羅斯若贏得烏俄戰爭，將破壞世界秩序」。（歐新社）

2024/01/17 08:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日宣布將提供烏克蘭更多巡弋飛彈以及炸彈，並警告「俄羅斯若贏得烏俄戰爭，將破壞世界秩序」。

綜合外媒報導，馬克宏16日表示，他將於2月前往烏克蘭確定雙邊安全協議，以向烏克蘭提供更多武器，包括40枚可精準打擊目標的「SCALP EG」匿蹤巡弋飛彈，以及數百枚炸彈，都將在未來數週內交付烏克蘭。馬克宏指出，法國將提供烏克蘭更多裝備，協助烏克蘭保衛領空，「我將在2月親自前往烏克蘭確定這些協議內容」。

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馬克宏強調，歐洲必須在未來幾週內加強對烏克蘭的支持，讓烏克蘭能夠繼續抵抗俄羅斯，絕不能允許俄羅斯擊敗烏克蘭，否則歐洲安全將面臨風險。

在抵抗俄羅斯全面入侵近兩年後，基輔當局希望來自西方盟友的軍事和財政援助能持續維持。法國國防部16日表示，烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）將於18日抵達巴黎。此外，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）上週在基輔簽署了一項新的安全協議，並宣布增加烏克蘭購買無人機的軍事資金，包括採購監視、遠程打擊和海上無人機。

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