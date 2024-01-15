開會中發現彩券中3000萬！ 男子難掩欣喜神情

美國愛達荷州1名男子在視訊會議過程中發現自己竟是百萬美金得主。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2024/01/15 14:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州1名男子近日在與同事進行線上工作會議時，驚喜發現自己竟是該期彩券的百萬美元得主，他表示在會議中已經盡力在控制自己的表情，但還是難掩喜悅。

根據《鏡報》 報導，這名百萬美金的幸運得主是來自愛達荷州的納赫曼（Andrew Nachman），而他在確認得獎後，也向媒體揭露他對獎的荒謬過程。納赫曼表示，「當時我和我的家人正在度假，但因為工作所以我必須遠端參與視訊會議。我找到地方坐下後，我就看到了辦公桌上的彩券。這個時候距離會議開始還有3分鐘的時間，所以我就去對了一下獎。當網站顯示這張彩券中了100萬美金（約新台幣3052萬元），我覺得我應該是輸錯數字了」。

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因為當下納赫曼的會議馬上就要開始，他便把彩券交給妻子檢查，並讓她打電話給彩券公司確認。隨後，在視訊會議進行到一半時，納赫曼就收到了妻子傳來的簡訊，「她在傳給我的簡訊裡寫道，『很抱歉通知你』，然後停頓了很久，最後她傳來訊息說『已經確認得100萬了』」。

納赫曼表示他在會議中已經很努力在掩飾自己的喜悅了，但真得很困難。面對媒體詢問他將如何運用這筆鉅款，他則表示計劃將這筆錢用於孩子們的大學教育。

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