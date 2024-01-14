中共全國政協委員陳天橋 驚爆購買美國8萬公頃農地

中國共產黨第十一、十二屆全國政協委員陳天橋，驚傳買下美國奧勒岡州近20萬英畝的農地。（彭博）

2024/01/14 14:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第十一、十二屆全國政協委員陳天橋，驚傳在2015年以每英畝將近430美元（約新台幣1.3萬元）的價格，買下美國奧勒岡州近20萬英畝（約8萬公頃）的農地，而這則消息直到最近才曝光。

據《紐約郵報》報導，陳天橋為中國互動娛樂公司「盛大網絡」聯合創辦人，本身是億萬富翁，2015年豪擲8500萬美元（約新台幣26.4億元），買下奧勒岡州大片農田，成為美國第2大外籍地主。

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然而，陳天橋購買土地的紀錄，並未出現在登記外籍投資者土地所有權的政府檔案當中，直到專注於美國私人土地調查的《The Land Report》雜誌刊出消息，才揭露出陳天橋已經成為美國「地主」。

美國聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）痛斥，中國共產黨政在購買美國農地，已顛覆美國主權、破壞美國農業、侵犯美國軍事設施，並影響到了美國農業社區。

據了解，陳天橋18歲加入中國共產黨後，在黨內地位不斷高升，現年50歲的他還在紐約曼哈頓擁有3900萬美元的別墅（約新台幣12億元）、在加州洛杉磯擁有價值2600萬美元（約新台幣8億元）房產。

目前尚不清楚陳天橋當時購買土地時，為何沒有出現在美國政府紀錄中，按照外國農業投資揭露法案（Agricultural Foreign Investment Disclosure Act），外籍投資者在交易後90天內必須向美國農業部通報。

另外，加拿大歐文家族是全美最大的外籍地主，在緬因州擁有超過120萬英畝（約48.5萬公頃）的土地。

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