日外相上川陽子：希望進一步深化台日合作交流

日本外相上川陽子13日在華府接受媒體訪問時表示，台灣是共享民主和基本人權等價值的重要夥伴，希望能進一步深化合作與交流。（路透）

2024/01/13 20:48

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕對於台灣的總統選情，正在美國訪問的外相上川陽子13日在華府接受媒體訪問時表示，台灣是共享民主和基本人權等價值的重要夥伴，希望能進一步深化合作與交流。

日本產經新聞今天報導，日本政府相當關注台灣總統大選與中國的動向。由於中國增強軍事壓力，讓台海局勢趨於緊張。報導也指出，日本政府在台灣新總統選舉結果確定後，擬由外相發表相關談話呼籲和平解決兩岸問題。

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目前正在美國訪問的上川與美國國務卿布林肯舉行會談，雙方一致同意在應對中國方面緊密合作，也強調台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。

報導指出，首相岸田文雄周邊人士透露，日本政府相當關注台灣選情，認為這次的總統選舉是「決定未來10年的十字路口」。中國積極開展軍事活動，造成台灣海峽的緊張局勢較4年前的上次總統大選明顯上升。

報導還指出，執政黨民進黨的賴清德展現出對日本關係的重視，但台日之間並無外交關係，政府間也沒有正式的對話框架，如何在有事之際推動台日合作，例如疏散來自台灣的日本人和接受難民，將是未來必須面對的課題。

4年前蔡英文總統成功連任後，日本政府透過時任外相茂木敏充在第一時間在推特（現X）平台發表外相談話，祝賀蔡英文連任，預料這次應該也是照此模式由上川發表談話。報導指出，這次發表的外相談話中，也將著眼於中國，呼籲透過直接對話和平解決兩岸問題。蔡英文連任成功時，日美英政府高官均發表談話表達祝賀之意，當時引發中國強烈不滿和抗議。

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