2024年首次出行 澤倫斯基造訪波羅的海三國

2024/01/10 19:07

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)今(10)日在未事先對外公開行程的情況下,造訪了立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius),他在社群平台發文表示,他這趟出訪將陸續拜訪波羅的海三國,商談與各國合作、歐盟援助等重大議題。

《法新社》報導,澤倫斯基今日在X平台(先前稱為推特)上PO文稱:「愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛是我們可信賴的朋友及品德高尚的夥伴。今日,我在去到塔林(Tallinn)還有里加(Riga)之前,造訪維爾紐斯。」

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基表示,他將與立陶宛總統、總理、議長、政治人物與媒體會面,並拜訪當地的烏克蘭人社區。

文中還提到,「安全、歐盟與北約的整合,還有在電子戰與無人機方面的合作,以及對歐盟援助進一步的協調,都已安排議程。」

這趟波羅的海三國之行是澤倫斯基今年首次正式出訪。

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…