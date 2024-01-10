2024年首次出行 澤倫斯基造訪波羅的海三國

烏克蘭總統澤倫斯基（左）今日造訪立陶宛首都維爾紐斯，與立陶宛總統瑙塞達（右）舉行會談。（歐新社）

2024/01/10 19:07

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（10）日在未事先對外公開行程的情況下，造訪了立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），他在社群平台發文表示，他這趟出訪將陸續拜訪波羅的海三國，商談與各國合作、歐盟援助等重大議題。

《法新社》報導，澤倫斯基今日在X平台（先前稱為推特）上PO文稱：「愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛是我們可信賴的朋友及品德高尚的夥伴。今日，我在去到塔林（Tallinn）還有里加（Riga）之前，造訪維爾紐斯。」

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澤倫斯基表示，他將與立陶宛總統、總理、議長、政治人物與媒體會面，並拜訪當地的烏克蘭人社區。

文中還提到，「安全、歐盟與北約的整合，還有在電子戰與無人機方面的合作，以及對歐盟援助進一步的協調，都已安排議程。」

這趟波羅的海三國之行是澤倫斯基今年首次正式出訪。

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） January 10, 2024

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