阮囊羞澀 傳廣西師範大學發不出薪水、河南建築研究院放無薪長假

中國經濟持續下滑，屢傳欠薪。（法新社檔案照）

2024/01/10 05:59

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國經濟持續下滑，國務院事業單位停發員工薪資事件不斷。廣西師範大學財務處通知員工，因國庫資金未到位，停發1月份薪資，但相關訊息隨即遭到移除。此外，河南省建築科學研究院也要求員工主動休無薪長假。

自由亞洲電台（RFA）9日報導，據傳廣西師範大學財務處8日發佈通知，聲稱因廣西壯族自治區財政廳國庫系統暫未開放，國庫指標均未下達，目前暫時無法發放2024年1月份薪資。不過，這則通知隨即被刪除。

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據報導，所謂國庫系統暫未開放，國庫指標均未下達，意指該校尚未收到政府財政撥款。RFA記者9日登錄廣西師大財務處網頁，發現該校8日確實發出題爲「關於2024年1月份工資發放的提示」通知，但當點擊標題後，頁面顯示空白。記者致電該校財務處，也無人接聽。

根據廣西師大官網，該校現有王城、育才、雁山3個校區，校園面積近4000畝，各類學生7萬1000多人，各類教職人員4000多人（含離退休人員）。

報導指出，在抖音、微博等社群平台上，流傳許多關於公司倒閉、停發工資的訊息。有人指稱，河南省建築科學研究院有限公司文件顯示，要求員工主動申請長假：「董事會做出人員精簡決定，削減無管理成果、經營業績和無技術能力人員，家中有子女或老人需要照顧的員工，可申請長假，假期不發工資，公司只代繳社保，費用由個人承擔。」

去年底，媒體報導南京網友趙小姐聲稱，她應徵江蘇一家高科技公司，但在面試過程中，她發現該公司以發放積分來代替薪資，滿3000積分可兌換一個月薪資。當月若不兌換積分，可以累積倍數兌換，最高可以在第36個月以2.5倍來換，等於連續多個月不領薪水。

當地媒體採訪該公司相關負責人，對方回應「我們是新創公司，前期發積分，等之後融資到位就會發薪水」，但律師認為此舉違反勞動法，蘇州市吳江區勞動保障監察大隊也表示，若該公司最後並未以人民幣形式發放薪資，勞工即可檢舉。

網路流傳的影片顯示，位於重慶市的南岸郵電大學擴建工程拖欠農民工工資超過6個月，大批工人7日聚集在郵電大學門外討薪，一直持續到天黑，多名保安人員在現場戒備。

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