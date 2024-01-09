與龐大的國防支出成強烈對比！俄羅斯前線飛行員太冷尋求柴火援助

俄羅斯第31戰鬥飛行團的HM HA9501 Su-30SM Flanker C Red 03戰鬥機。（圖擷自社群平台「X」）

2024/01/09 23:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自2022年2月烏俄戰爭開打以來，俄羅斯的國防支出不斷提高，今年的軍費相較於去年更增加了70％，佔了今年度政府財政總支出的30%左右。然而近日卻有前線的俄羅斯飛行員不堪嚴寒的天氣環境，尋求柴火援助。

據軍聞網站「Defence Blog」報導，儘管俄羅斯的國防預算領先全球大部份國家，駐紮在戰爭前線米列羅沃空軍基地（Millerovo Air Base）俄羅斯第31戰鬥飛行團（the 31st Fighter Aviation Regiment）的飛行員依舊面臨著嚴冬的挑戰。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯軍情專家馬諾夫（Ilya Tumanov）在他深具影響力的Telegram頻道「Fightbomber」發文表示：「飛行員需要幫助，他們快凍死了，需要木柴來為米列羅沃基地的火爐提供燃料」。

這樣的請求與俄羅斯高昂的國防開支形成強烈的對比。為了資助在烏克蘭的「特別軍事行動」（special military operation），俄羅斯在2023年上半年的國防預算超出了最初預期的12％，達到6000億盧布（約2058.6億新台幣）。而隨著俄羅斯將越來越多的軍事資源投入烏俄戰爭，2024年的國防支出也達到了總預算的三分之一。

Можеш далі ржати з української авіації, уйобіще

Нада дрова pic.twitter.com/EsMJPZNDNo — Melaniya Podolyak （@MelaniePodolyak） January 8, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法