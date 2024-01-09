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鄰國射火箭發警報非台灣獨有 北韓一射再射日韓也狂響

北韓去年11月間發射軍事偵察衛星畫面。（路透）

北韓去年11月間發射軍事偵察衛星畫面。（路透）

2024/01/09 21:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕我國防部首度發布的國家級警報，警示國民中國發射衛星火箭飛越南部上空。類似的情況也曾發生鄰近的日本與南韓，此前北韓曾多次發射所謂軍事偵察衛星，引發日韓官方發布警報，首爾市中心還一度響起空襲警報，呼籲民眾緊急避難。

北韓去年11月21日宣布利用洲際彈道飛彈技術研發的「千里馬1號」（Chollima-1）火箭，已「準確地」將「萬里鏡1號」軍事偵察衛星送入軌道。日本針對此事，發布全國瞬時警報系統（J-Alert）。發布對象是沖繩地區，呼籲民眾躲到建築物內或地下室。

在此之前，去年5月11日，北韓也曾向南方發射「飛行器」，日本政府預測，北韓可能將沖繩設為目標區發射飛彈，因此以沖繩縣為對象透過J-Alert發布消息，呼籲民眾到建築物內或地下避難。直至上午7時4分左右，日本政府研判飛行器沒有落在日本或通過日本上空的可能性，才解除警報。

南韓也同時發布防空預警通報，空襲警報響徹首爾市中心。不過行政安全部也在後認定，首爾地區不在警報範圍內，再加上多個多個消息來源指出，北韓發射的飛行器從雷達上消失，疑似在空中爆炸或直接墜毀，日本及南韓相繼取消警報。

去年12月17日晚間，據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部也在晚間9點42分發布警報，指北韓又朝日本海（南韓稱東海）發射一枚不明彈道飛彈。當時日本NHK報導，日本防衛省晚間也針對此事發布警報，並蒐集情報訊息確認是否會對日本造成影響，日本海岸警衛隊也發布通報，呼籲在日本海上航行的船舶多加注意相關資訊。此外，日本政府已召集相關部會和單位人員，組成緊急小組前往危機管理中心。

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