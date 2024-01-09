中國射衛星國防部發「國家級警報」 中國鄉民嘲諷騙選票

國防部發布國家級防空警報，許多中國網友在微博嘲諷。（彭博）

2024/01/09 21:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國今天（9日）下午3點4分發射衛星火箭，國防部發布國家級防空警報，有不少人因為只是衛星，認為不用小題大作，甚至有在野黨抨擊這次國家警報是「選舉操作」，消息也在中國社群平台「微博」瘋傳，吸引一票中國網友嘲諷，將矛頭指向政府與執政黨，「造謠是為了選票」、「騙選票的低級策略」。

據了解，國防部今首次發布「國家級警報」簡訊，指出中國下午3點4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，但英文版內容卻以「missile」（飛彈）描述飛越台灣，引發恐慌。國防部回應，中國執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務，但簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

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相關話題也霸占媒體與各論壇版面，PTT八卦版一度湧入6萬人討論，而中國也不例外，就有網友在微博直言，「台灣民眾收到大陸（中國）衛星飛越台灣南部上空的『國家級』防空警報，渲染『中國威脅』」、「發這種警報的人，你們是不是弱X啊？」也有人推測是因台灣大選將至，所以被有心人士刻意炒作，「拉選票」、「不過就是個衛星」、「風聲鶴唳、草木皆兵」、「人家就是故意炒作」、「我還以為解放軍登陸了呢……害得白興奮」。

也有中國網友發文說，「台灣大選要到了，這不知道又是什麼神操作」、「政府部門網軍化」、「就是故意誤導外媒的？」「萬萬沒想到，四川發射一顆衛星，台灣直接拉響警報」、「再平常不過的衛星發射啊」，也有人說「建議別對火箭一驚一乍的」。

中國網友直言「發這種警報的人，你們是不是弱X啊？」（翻攝自微博）

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