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真主黨報復性空襲以軍北方司令部 以色列：無人員傷亡

黎巴嫩真主黨今日對以色列軍方位於薩法德的北方司令部發動報復性空襲。圖為薩法德街景。（美聯社資料照）

黎巴嫩真主黨今日對以色列軍方位於薩法德的北方司令部發動報復性空襲。圖為薩法德街景。（美聯社資料照）

2024/01/09 20:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩軍事組織真主黨（Hezbollah）今（9）日對以色列國防軍（IDF）位於薩法德（Safed）的北方司令部發動空襲，真主黨聲稱，此次攻擊是一次報復行動，以色列方面則宣稱，真主黨的攻擊沒有造成任何人員傷亡。

《法新社》報導，真主黨表示，他們以數架無人機，針對在薩法德的「敵軍北方司令部」攻擊，而此次軍事行動旨在報復以軍日前殺害哈瑪斯二當家艾魯里（Saleh al-Aruri）與真主黨高階指揮官塔維爾（Wissam Tawil）。

以色列時報（Times of Israel）報導，以色列國防軍事後證實，北方司令部遭到真主黨的一架無人機攻擊，不過沒有造成任何人員傷亡。社群網站上流傳的影片顯示，司令部的停車場有灰煙升起，鄰近建築則有些微損傷。

報導補充說，真主黨份子還向邊境的馬爾基亞（Malkia）與伊夫塔赫（Yiftah）發射了幾枚火箭與飛彈。

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