真主黨報復性空襲以軍北方司令部 以色列：無人員傷亡
2024/01/09 20:23
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩軍事組織真主黨（Hezbollah）今（9）日對以色列國防軍（IDF）位於薩法德（Safed）的北方司令部發動空襲，真主黨聲稱，此次攻擊是一次報復行動，以色列方面則宣稱，真主黨的攻擊沒有造成任何人員傷亡。
《法新社》報導，真主黨表示，他們以數架無人機，針對在薩法德的「敵軍北方司令部」攻擊，而此次軍事行動旨在報復以軍日前殺害哈瑪斯二當家艾魯里（Saleh al-Aruri）與真主黨高階指揮官塔維爾（Wissam Tawil）。
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據以色列時報（Times of Israel）報導，以色列國防軍事後證實，北方司令部遭到真主黨的一架無人機攻擊，不過沒有造成任何人員傷亡。社群網站上流傳的影片顯示，司令部的停車場有灰煙升起，鄰近建築則有些微損傷。
報導補充說，真主黨份子還向邊境的馬爾基亞（Malkia）與伊夫塔赫（Yiftah）發射了幾枚火箭與飛彈。
כטב"ם ששוגר מלבנון התפוצץ במפקדת פיקוד הצפון של צה"ל בצפת, אין נפגעים. חזבאללה: זו תגובה לחיסול מפקד כוח רדואן ועארורי@Doron_Kadosh pic.twitter.com/X0GI59Rbnm— גלצ （@GLZRadio） January 9, 2024