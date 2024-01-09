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中國央視揭洗米華跨境賭博案 涉案金高達1.3兆元

澳門賭場名人周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，去年被澳門法院判刑。（彭博）

澳門賭場名人周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，去年被澳門法院判刑。（彭博）

2024/01/09 15:10

〔中央社〕澳門賭場名人周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，去年被澳門法院判刑。時隔一年，中國官媒央視新聞披露其跨境賭博犯罪細節，從2015年到2019年境內賭客的投注量達人民幣3000多億元（下同，約新台幣1.3兆元）。

周焯華綽號「洗米華」，是澳門太陽城集團創辦人，去年因涉及洗錢、非法賭博和創立犯罪集團等289項罪名，被澳門法院裁定162項罪成，判18年有期徒刑。

中國官媒央視昨天的「新時代推動法治進程2023年度十大案件」節目披露更多細節，指周焯華在境外成立公司開設網路賭博平台，招攬中國公民參與跨境網路賭博，2015年到2019年間，來自中國境內賭客的投注額高達3000億元，境內贏取賭金87億元。

報導並指，2022年8月，溫州市中級人民法院透過3天的庭審，揭露了周焯華跨境賭博犯罪集團骨幹張寧寧等34人所涉的3例案件。案件的審理，為澳門批捕及審判周焯華等人提供了充實的證據，也直接推動了「刑法修正案（十一）增設組織參與國（境）外賭博罪」。

溫州市中級人民法院表示，周焯華2015年開始在菲律賓等地先後開設多個網路賭博平台進行賭博活動。

浙江省溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官王浩澤表示，要入股太陽城成為境內賭博代理，需要先繳納入股金港幣500萬元，每個月還需要完成至少港幣5000萬元的投注額。

周焯華集團先後招攬283名大陸籍的股東代理，並透過這些代理在中國大陸境內組織、招攬中國民眾前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網路賭博。

周焯華集團還在中國境內設立公司，為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務，並追討賭債；為了逃避監管和打擊，還利用地下錢莊等非法管道接收、結算賭資。

此外，該犯罪集團還設立或透過大陸公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務，使得整個犯罪活動更加隱蔽。

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