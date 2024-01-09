白宮不知奧斯汀住進ICU 國防部公佈事件始末

美國國防部發言人賴德公開奧斯汀住院事件始末，提到可能是關鍵幕僚生病，導致訊息沒有即時傳遞。（法新社）

2024/01/09 10:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）自1月1日起住進加護病房，不過奧斯汀住院消息並沒有對外公開，就連總統拜登（Joe Biden）也不知情，此事件引發美國輿論熱議。美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）為此致歉，並公開事件始末，提到可能是關鍵幕僚生病，導致訊息沒有即時傳遞。

根據《美聯社》報導，現年70歲的奧斯汀於去年12月22日前往醫院手術，不過因為手術併發症，今年1月1日被送到華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）的加護病房，白宮方面則是直到1月4日才知悉奧斯汀住進加護病房。

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賴德表示，奧斯汀已在1月5日恢復工作，並從加護病房轉入普通病房，目前復原良好，但還不清楚奧斯汀何時能出院。賴德坦承，他和其他國防部幕僚在1月2日就被告知奧斯汀已住院，但他沒有公開此消息，直到1月4日才告訴國家安全委員會，賴德也對此致歉。奧斯汀也在6日晚間發表的聲明中強調，沒有在第一時間公布住院，是他做的決定，他會負起全責。

賴德表示，在奧斯汀住院期間，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）當時在波多黎各渡假，希克斯也是到4日才得知奧斯汀住院，奧斯汀的參謀長、高級軍事顧問和參謀長聯席會議主席等人則是在2日接到住院通知。

賴德指出，由於幕僚長馬格薩曼（Kelly Magsamen）得流感，因此沒有立即通知白宮，馬格薩曼於4日告知希克斯，他們將開始草擬一份公開聲明並制訂計劃，並在4日當天通知政府和國會官員。

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