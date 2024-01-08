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布林肯：以哈戰爭恐轉移 絕不可讓巴人被迫離開加薩

2024/01/08 04:12

〔中央社〕美國國務卿布林肯今天警告，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯在加薩的戰爭恐「轉移」，對更廣泛中東地區的安全構成威脅，並強調絕不可讓流離的巴勒斯坦人被迫離開加薩。

法新社報導，於以色列和哈瑪斯（Hamas）衝突升級之際再訪中東的布林肯（Antony Blinken）在卡達召開記者會指出：「現在是這地區極度緊張時刻，這場衝突很容易轉移，造成更大不安全感和更多苦難。」

他並表示，兩名半島電視台（Al Jazeera）記者命喪對加薩走廊（Gaza Strip）的襲擊，是「難以想像的悲劇」。

卡達的半島電視台稍早宣布，韓薩．達杜赫（Hamza Dahdouh）和圖里亞（Mustafa Thuria）在加薩走廊為半島電視台「執行任務的路上」遇害。圖里亞也是法新社和其他新聞機構的特約攝影記者。

布林肯提到兩名記者之死時說：「這是難以想像的悲劇，還有太多無辜的巴勒斯坦男人、女人和孩童也是如此。」

布林肯指出，以色列必須採取更多措施保護加薩平民，並且強調，有必要讓因為持續中的戰爭而流離失所的巴勒斯坦人能夠「回家」。

他與卡達總理穆罕默德（Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）共同召開記者會時說：「一旦情勢允許，巴勒斯坦平民必須能夠回家。他們不可以、絕不可以讓他們被迫離開加薩。」1130108

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