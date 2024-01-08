華爾街日報指馬斯克吸毒 本人回應了

華爾街日報披露全球首富馬斯克使用非法藥物，讓旗下的電動車廠特斯拉、SpaceX高層備感憂心，認為此事恐將對馬斯克個人健康，及其擁有的6家企業和數十億美元資產，造成重大影響。（路透檔案照）

2024/01/08 02:40

〔編譯林家宇／綜合報導〕華爾街日報6日披露全球首富馬斯克（Elon Musk）使用非法藥物，包括致幻劑（LSD）、古柯鹼、搖頭丸和迷幻蘑菇，讓他旗下的電動車廠特斯拉、太空探索科技公司（SpaceX）等企業高層備感憂心，認為此事恐將對馬斯克個人健康，及其擁有的6家企業和數十億美元資產，造成重大影響。

對此，馬斯克7日在X平台發文回應，聲稱在與（喜劇演員）羅根（Joe Rogan）吸了一口（大麻菸）之後，他同意應美國國家航太總署（NASA）的要求，進行為期3年的隨機藥物測試，「甚至沒有發現任何微量的毒品或酒精」。

請繼續往下閱讀...

2018年9月，馬斯克接受羅根長達2個半小時的網路直播訪問，他在受訪期間喝威士忌、吸食大麻菸，甚至拿著一把武士刀，影片迅速流傳到社群媒體上。羅根說，那根菸結合菸草及大麻，在加州是合法的，馬斯克則說自己「幾乎從不」吸大麻菸，「實際上我沒發現有任何影響……我沒發現大麻對生產力有相當大的好處。」

華爾街日報引述知情人士說法報導，馬斯克通常是在需要簽署保密協定或繳交手機的私人場合中使用毒品。例如，2018年在洛杉磯的派對中服用數顆LSD藥片；2019年在墨西哥的一場活動使用迷幻蘑菇；2021年在邁阿密的一次派對裡，與弟弟金巴爾（Kimbal Musk）吸食K他命。

親近人士表示，馬斯克至今仍在使用以K他命為主的非法藥物，除了對健康的危害，還可能因違反聯邦法規，置SpaceX與政府簽署的數十億美元合約、投資人1兆美元資產和數以萬計的工作機會於風險之中。

華爾街日報去年曾報導，馬斯克以吸食微量K他命來改善抑鬱症狀。馬斯克後續推文回應說，「比起會讓人有如行屍走肉的普遍抗憂鬱處方藥物，K他命是更好的改善方式」。

報導提到，對於馬斯克在私人場合的用藥問題，部分公司高層苦思是否該介入。大多數的企業董事並未被要求監督高層的用藥問題，但若他們認為情況嚴重到損害公司運作，便會採取行動。

特斯拉的行為準則明定公司為無毒品工作環境，禁止包括高層在內的員工在任何場合吸食毒品；主要客戶為政府機關的SpaceX也有相同規範。聯邦合約也會要求合作公司遵守「無毒工作場所法案」（Drug-Free Workplace Act），以及透過計畫和政策養成無毒文化。

馬斯克的律師史派洛（Alex Spiro）駁斥前述報導內容，聲稱馬斯克在SpaceX會接受定期、隨機藥物檢測，測試結果並無問題。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

馬斯克在X平台發文回應，聲稱在與喜劇演員羅根吸了一口大麻菸之後，他同意應美國國家航太總署要求，進行為期3年的隨機藥物測試，「甚至沒有發現任何微量的毒品或酒精」。（擷取自馬斯克X平台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法