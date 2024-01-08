SpaceX涉非法解僱批評馬斯克員工遭訴 反控美聯邦機構違憲

SpaceX涉非法解僱批評馬斯克員工遭訴，隨後反控美聯邦政府獨立機構國家勞動關係委員會（NLRB）違憲。（美聯社）

2024/01/08 00:57

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家勞工機構在3日指控太空技術公司「SpaceX」2022年非法解僱曾撰寫公開信批評該公司執行長馬斯克（Elon Musk）的員工，共有9名員工因參與公開信而迅速被解僱。面對指控，SpaceX則也對該勞工機構提出訴訟，稱其指控並不合法，且該組織的架構違憲。

《美聯社》報導，美國國家勞動關係委員會（NLRB）駐洛杉磯地區主任在3日提起訴訟，合併8項針對SpaceX不公平的勞工行為指控。這些案件源自8名被解雇的SpaceX前員工幫助該公司員工起草一份譴責馬斯克網路行為的公開信，此後公司採取的行為涉嫌違法。

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2022年，SpaceX員工內部起草一封給馬斯克的公開信，譴責他在網路上的不當行徑。信中表示，馬斯克的行為「經常造成員工的分心和尷尬」，也說到因馬斯克對於公司的巨大影響力，讓他的每條推文實際上都是SpaceX的公開聲明。

除其他工作場所的問題外，這封信還呼籲公司高層譴責馬斯克在社群平台「X」上的公開行為，馬斯克的行為包括淡化針對他的性騷擾指控，但其事後否認了這一點。

雖然週三的訴訟中只包含了8名員工，但根據2022年11月一名員工的代表向NLRB提交的文件，共有9名員工因參與公開信而迅速被解僱。

除了非法解僱之外，訴送書也指控SpaceX就這封信詢問其他員工，宣布員工因參與公開信而遭到解僱，並請員工在「不同意馬斯克的行為時辭職」。

訴送書也提及，有一些人看到有關員工間談論公開信的螢幕截圖，這也讓SpaceX的員工留下了員工活動會受到公司監視的印象。

作為訴訟的回應，SpaceX隨後在聯邦法院起訴NLRB，稱該組織結構「違憲」，且其針對公司的行動並不合法。Space X的律師在針對董事會的訴訟中表示，員工的公開信嚴重分散了全國Space X員工的注意力，而涉及公開信的員工是因違反多項公司的政策才被解僱。

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