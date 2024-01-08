為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

SpaceX涉非法解僱批評馬斯克員工遭訴 反控美聯邦機構違憲

SpaceX涉非法解僱批評馬斯克員工遭訴，隨後反控美聯邦政府獨立機構國家勞動關係委員會（NLRB）違憲。（美聯社）

SpaceX涉非法解僱批評馬斯克員工遭訴，隨後反控美聯邦政府獨立機構國家勞動關係委員會（NLRB）違憲。（美聯社）

2024/01/08 00:57

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家勞工機構在3日指控太空技術公司「SpaceX」2022年非法解僱曾撰寫公開信批評該公司執行長馬斯克（Elon Musk）的員工，共有9名員工因參與公開信而迅速被解僱。面對指控，SpaceX則也對該勞工機構提出訴訟，稱其指控並不合法，且該組織的架構違憲。

《美聯社》報導，美國國家勞動關係委員會（NLRB）駐洛杉磯地區主任在3日提起訴訟，合併8項針對SpaceX不公平的勞工行為指控。這些案件源自8名被解雇的SpaceX前員工幫助該公司員工起草一份譴責馬斯克網路行為的公開信，此後公司採取的行為涉嫌違法。

2022年，SpaceX員工內部起草一封給馬斯克的公開信，譴責他在網路上的不當行徑。信中表示，馬斯克的行為「經常造成員工的分心和尷尬」，也說到因馬斯克對於公司的巨大影響力，讓他的每條推文實際上都是SpaceX的公開聲明。

除其他工作場所的問題外，這封信還呼籲公司高層譴責馬斯克在社群平台「X」上的公開行為，馬斯克的行為包括淡化針對他的性騷擾指控，但其事後否認了這一點。

雖然週三的訴訟中只包含了8名員工，但根據2022年11月一名員工的代表向NLRB提交的文件，共有9名員工因參與公開信而迅速被解僱。

除了非法解僱之外，訴送書也指控SpaceX就這封信詢問其他員工，宣布員工因參與公開信而遭到解僱，並請員工在「不同意馬斯克的行為時辭職」。

訴送書也提及，有一些人看到有關員工間談論公開信的螢幕截圖，這也讓SpaceX的員工留下了員工活動會受到公司監視的印象。

作為訴訟的回應，SpaceX隨後在聯邦法院起訴NLRB，稱該組織結構「違憲」，且其針對公司的行動並不合法。Space X的律師在針對董事會的訴訟中表示，員工的公開信嚴重分散了全國Space X員工的注意力，而涉及公開信的員工是因違反多項公司的政策才被解僱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
WSJ：馬斯克使用非法藥物 特斯拉及SpaceX高管擔憂
2024/01/07 16:02

WSJ：馬斯克使用非法藥物 特斯拉及SpaceX高管擔憂
美軍太空無人機X-37B升空 飛往神秘軌道執行任務
2023/12/29 18:55

美軍太空無人機X-37B升空 飛往神秘軌道執行任務

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
SpaceX首枚重複飛行19次火箭 回收後遇到風浪翻覆遺憾退役
2023/12/27 11:35

SpaceX首枚重複飛行19次火箭 回收後遇到風浪翻覆遺憾退役
OpenAI傳洽新增資 市值恐達3.1兆元
2023/12/24 09:52

OpenAI傳洽新增資 市值恐達3.1兆元

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播