中共又一堆官員落馬！金融大咖唐雙寧大搞「雅腐」被開除黨籍

中國光大集團前黨委書記兼董事長唐雙寧。（歐新社檔案照）

2024/01/07 01:33

〔中央社〕中共20屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議將於8日召開，近日中央紀委國家監委接連公布多起官員違紀違法個案，6日通報中國光大集團前黨委書記兼董事長唐雙寧因貪污受賄被開除黨籍，移送檢察機構審查起訴。

去年7月，港媒報導唐雙寧失聯，指他疑似接受調查。唐雙寧擔任光大集團董事長10年，是中國金融界重量級人物；光大集團由中國財政部和匯金公司發起設立，是北京中央級3大金融控股公司之一。

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中央紀委國家監委網站6日通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對唐雙寧嚴重違紀違法問題立案審查調查。

通報稱，經調查後發現，唐雙寧喪失黨性原則，背棄職責使命，弱化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不力，「利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，對抗組織審查」。

通報並稱，唐雙寧以考察名義變相用公款出國旅遊，違規批准購置樓堂館所、占用單位住房；違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金，大搞「雅腐」。

通報指出，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予唐雙寧開除黨籍處分，將他涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

中共20屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議將於8日至10日召開。開年後，中央紀委國家監委公布多起官員違紀違法個案。

除了唐雙寧，6日同時公布廣東省人大常委會前黨組成員、副主任陳繼興，以及中國石油天然氣集團前黨組副書記、副總經理徐文榮嚴重違紀違法被開除黨籍。

5日晚間，中央紀委國家監委連續通報3則處分，包括西藏自治區政協前黨組成員、副主席姜傑，中國太平保險集團前黨委委員、副總經理肖星被「雙開」（開除黨籍和公職）；國家開發銀行前黨委委員、副行長王用生嚴重違紀違法被開除黨籍。

中央紀委國家監委2日通報，中國地質調查局前黨組書記、局長鍾自然涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。相較於去年，今年的落馬「首虎」來得更早一些。

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