羽田機場事故》海保航機進入跑道 航管疑未注意螢幕警示訊號

大型機具持續清理飛機相撞事故的殘骸。（美聯社）

2024/01/06 19:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本東京羽田機場2日發生海上保安廳航機與日本航空客機碰撞事故，造成海保航機5死1重傷。日媒6日報導，羽田的航空交通管制人員在事發前，疑似沒有注意到海保航機進入跑道的警示訊號，而海保機長則表示，有跟其他組員確認可進跑道，且根本不知道有飛機要降落。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，政府公布的通訊紀錄顯示，事故發生前，航管人員已指示海保航機滑行至跑道附近的等待點，而海保航機也透過複誦指令進行確認，在那之後航管和海保之間就沒有任何聯繫。

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日本國土交通省表示，航管在發出指令後，不用另外目視確認飛機的移動情況。據信，海保航機在跑道上等待大約40秒後，與一架正在降落的日航客機相撞。

了解調查狀況的消息人士透露，航管人員承認，海保航機進入跑道的行為，並未引起他們的注意。

據了解，在事故發生前，跑道的監視器處於正常工作狀態，而每條跑道和滑行道都配有一名航管人員，以及另一名管制員負責監督情況。這個團隊還擁有一個監控系統，若一架飛機在另一架飛機準備降落的同時進入跑道，視覺支援系統的螢幕會閃爍警示燈，但不會有聲響警報。

接近國土交通省的消息人士透露，航管方面顯然沒有注意到閃爍的警示燈。

國土交通大臣齋藤哲夫5日表示，機場的航管部門6日就會設立一個新職位，負責監控跑道上的飛機活動。外界猜測，航管在允許日航飛機降落時，可能沒有注意到海保航機在跑道上。

《共同社》指出，由於時值年初出行「旺季」，羽田機場被迫關閉跑道，造成航班大規模失序的狀況仍在持續中，已逾15萬人受影響，預計6日以後也將有不少航班被取消。

國土交通省則稱，預計8日就能重新開放跑道。羽田機場是全球最繁忙機場之一，每分鐘有1.5架飛機起降。

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