男搭飛機上廁所遲遲不出來 空服員開門驚見遺體！

一名男乘客2日在客機飛行期間被發現陳屍在機上的廁所中。（法新社）

2024/01/06 23:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國廉價航空Jet2一架客機2日將從西班牙飛往英國，飛行期間一名男乘客卻被發現陳屍在客艙廁所內，全機因此改道，緊急迫降於愛爾蘭。

根據《每日鏡報》報導，英國廉價航空Jet2於2日將從西班牙特內里費島（Tenerife）飛往英國曼徹斯特（Manchester），飛行途中有乘客注意到一名男子進廁所之後卻遲遲沒出來，通知空服員開門後，驚覺該男子已死亡，因此飛機緊急改道降落於愛爾蘭科克（Cork）。

機上乘客受訪表示，她丈夫通知空服員，有一名男子進廁所待了很久，還以為對方死了，沒想到空服員開門後驚覺是真的。她補充該男子為獨自旅行，認為機組人員若能更頻繁檢查機上廁所，這名男子也許能免於一死。

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Jet2發言人向《每日鏡報》證實，「1月2日週二自特內里費島飛往曼徹斯特的LS918航班，由於一名乘客需要醫療協助，轉而降落於愛爾蘭科克機場。遺憾的是我們已經盡最大努力，儘管訓練有素的工作人員得知此事後立即介入，這名乘客仍不幸去世。這對機組人員來說是極為困難的情況，我們要感謝他們的努力。在這段艱難時刻，我們的心與乘客的親友同在。」

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