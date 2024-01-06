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女假冒護士偷嬰！謊稱打疫苗 誆新生兒母親得手

假冒護士的女子眼看四下無人，就將嬰兒放入背包。（翻攝自Ｘ）

假冒護士的女子眼看四下無人，就將嬰兒放入背包。（翻攝自Ｘ）

2024/01/06 23:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多一名女子假扮成護士，向新生兒母親謊稱要帶嬰兒去接種疫苗，就把嬰兒帶走，之後到四下無人的走廊，便將嬰兒放入後背包離開醫院。所幸在警方經過2個小時搜索，最終平安找回該新生兒，但假冒護士的女子仍在逃亡當中。

綜合外媒報導，12月30日凌晨5點30分左右在薩爾瓦多（El Salvador）聖米格爾州（San Miguel）的新瓜達盧佩城鎮（Nueva Guadalupe），一名女子身穿工作服假扮成當地聖胡安德迪奧斯醫院（Hospital de San Juan de Dios）內的護士，向一名新生兒母親表示要將嬰兒帶去接種疫苗，藉此帶走嬰兒。

而假扮成護士的女子之後行經走廊時，眼看四周沒人，就將嬰兒放入背包中，然後裝作若無其事的離開醫院，之後當真正的護士想幫新生兒母親照顧嬰兒時，這位母親才發現被騙，因此報警。

經過警方2個小時的調查，安全找回嬰兒，並逮捕了冒充該嬰兒父母的一男一女，並說道，「冒充護士的女子仍在逃亡，我們將繼續搜尋那位冒充護士的女子以及任何其他可能參與其中的人。」

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