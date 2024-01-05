11年前殺害女友 南非「刀鋒戰士」假釋出獄

皮斯托里斯是穿戴碳纖維義肢的飛毛腿，有「刀鋒跑者」、「刀鋒戰士」之名。（法新社資料照）

2024/01/05 20:56

〔中央社〕南非當局表示，37歲的前奧運參賽者「刀鋒跑者（刀鋒戰士）」皮斯托里斯（Oscar Pistorius）今天假釋出獄，「目前人在家中」。他10多年前殺害女友，引起全球關注。

法新社報導，雙腿截肢的皮斯托里斯低調快速被帶離南非首都普勒托利亞（Pretoria）郊區的阿特瑞奇維里（Atteridgeville）監獄，以避開大批在外守候的媒體。

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南非懲教署透過聲明表示，他已被納入懲教體系，「目前人在家中」。

皮斯托里斯因穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒跑者」之名。當局不准他接受媒體訪問，作為其中一項假釋條件。

2013年西洋情人節當天凌晨，皮斯托里斯在他位於普勒托利亞、戒備森嚴的自宅，朝著浴室門連開4槍，擊斃當時29歲的模特兒女友史汀坎普（Reeva Steenkamp）。

經過漫長審判和多次上訴後，法院在2017年認定他犯下謀殺罪，處以13年徒刑。

他當時並未認罪，否認在盛怒下殺害史汀坎普，聲稱案發時把史汀坎普誤認為竊賊。

案件發生前一年，皮斯托里斯在2012年倫敦奧運登場，成為史上首位征戰奧運等級賽事的雙腿截肢選手。

「刀鋒戰士」皮斯托里斯與模特兒女友史汀坎普2012年11月的合照。3個月後的2013年情人節當天凌晨，史汀坎普慘遭皮斯托里斯殺害。（法新社資料照）

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