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央視主持人白岩松提問「百姓有錢不敢花」 遭中國民眾嘲諷

央視知名主持人白岩松日前針對「促消費」議題訪問專家時，提出「老百姓有錢但不敢花也不願花」的問題，連日來引發眾多中國網友嘲笑。許多網友直指，如今中國消費不振不是「有錢不敢花」，而是「沒錢花」。（擷自微博）

央視知名主持人白岩松日前針對「促消費」議題訪問專家時，提出「老百姓有錢但不敢花也不願花」的問題，連日來引發眾多中國網友嘲笑。許多網友直指，如今中國消費不振不是「有錢不敢花」，而是「沒錢花」。（擷自微博）

2024/01/05 14:40

〔中央社〕央視知名主持人白岩松日前針對「促消費」議題訪問專家時，提出「老百姓有錢但不敢花也不願花」的問題，連日來引發眾多中國網友嘲笑。許多網友直指，如今中國消費不振不是「有錢不敢花」，而是「沒錢花」。

綜合央視報導及中國網路訊息，2023年12月29日，白岩松在節目中以「2024年促消費」為主題，訪問中國國務院發展研究中心市場經濟研究所長王微。當時他提問，「老百姓有錢，但是他不敢花也不願意花，您怎麼看待讓人願意花錢這個問題？」

王微則回答，「必須改善消費環境」。在經濟成長的進程中，需要在人們心中建立信心。需要透過一系列政策和改革措施，讓老百姓相信消費環境更趨完善，進而激發購買決心。此外還得創制出新的商品與服務，讓百姓的資金能流動起來。

白岩松這番「老百姓有錢但不敢花也不願花」的問題，立刻引起許多中國網友嘲笑，留言首先灌爆央視網站，隨後相關截圖便在網路上瘋傳，不少網友及網路寫手更是連日發表評論，不是批評他的提問完全「脫離實際」，就是間接指責他的提問是在「粉飾太平」。

有網友表示，提這個問題和「何不食肉糜」沒有兩樣；有人笑說，「真不知道，原來我『被有錢』了」；有人則說，官員們眼中「還是覺得老百姓有錢」；另有網友說，「老白（白岩松）幫我找錢吧，有錢了我立馬花」；有人寫道，「工作11年了存款才2萬，算不算有錢」、「老白，我本子（存摺）裡只剩8000了，花不花？」。

還有網友譏諷，這是「自以為正義，掩耳盜鈴式的提問」；有人則批評白岩松「自以為的真誠，不過是骨子裡的做作」；有人則說，「問的人假裝不知道，答的人也假裝不知道，看的人其實都知道，笑笑就好」。

中國知名說書人梁宏達則表示，白岩松的提問讓他「啞然失笑」，從專業的新聞工作角度來看更是「荒謬可笑」。官方已發布數據，中國月收入人民幣1000元以下的有6億人，2000元以下的超過9億人，哪裡能說「老百姓有錢」？

但有人網友表示，「有錢不敢花」的現象確實存在，疫情3年過後，即使有錢人也充滿不確定感，消費也變得保守起來，更何況沒錢的人？

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