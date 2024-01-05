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小粉紅對日本震災態度引反感 矢板明夫：中國有困難恐難再得到同情！

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫。（資料照）

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫。（資料照）

2024/01/05 00:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，我國政府4日宣布捐贈6000萬日圓（約新台幣1292萬）賑濟災民，並開設賑災專戶供民眾捐款，消息一出讓大批日本網友直呼感動。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫直言，世人正慢慢發現台灣人的熱心與善良，與中國人對災情幸災樂禍的表現有強烈對比，「今後中國再出現什麼困難的時候，恐怕很難再得到同情」。

矢板明夫4日深夜在臉書表示，能登地震發生當天，台灣就有不少人到他的臉書留言，表示希望能夠捐款給日本，而台灣政府捐款並設立專戶賑濟日本強震災區的消息曝光後，大批日本網友也紛紛表達對台灣朋友的感謝。

他接著說：「和台灣態度完全相反的，是許多中國人充滿了對日本災區的冷嘲熱諷和幸災樂禍。中國海南廣播電視台的一位主持人，還譏諷『報應來了』，雖然被電視台停職，卻得到中國網友紛紛力挺。據說，該名主持人抖音粉絲數暴增了100多萬人，現在已經有近700萬人關注，還鼓勵他『開直播，讓我們給你開工資』。」

矢板明夫繼續說道：「還有一條被熱議的新聞是，一位歐洲人男士，當他把日本發生大地震的消息告訴他中國籍的太太時，太太竟然說『非常好』，認為『日本人活該』，完全沒有一點同理心、同情心，讓這位先生感到十分震驚與困惑，發文在網上求助，直呼不明白妻子這種對日本的非理性仇恨從何而來，也不知道如何跟她溝通。」

矢板明夫最後無奈表示，「多年扭曲的仇恨教育，讓很多中國人的價值觀出現了嚴重的問題。沒有人文關懷，欠缺同情心、同理心、內心充滿仇恨。回想過去，中國發生天災的時候，曾經有那麼多人伸出援手⋯⋯如今『戰狼』遍地，今後中國再出現什麼困難的時候，恐怕很難再得到同情。」

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