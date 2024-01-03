哈瑪斯二號人物遭暗殺 以色列摩薩德：正在跟哈瑪斯「算帳」

哈瑪斯政治局副主席艾魯里。（路透檔案照）

2024/01/03 23:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」第二號政治人物艾魯里（Saleh Arouri）在黎巴嫩首都貝魯特公寓被炸死，以色列政府未證實進行這起暗殺行動，但以國對外情報機構「摩薩德（Mossad）」局長巴尼亞（David Barnea）3日矢言，該局正在跟哈瑪斯「算帳」，要讓哈瑪斯為去年10月突襲以色列付出代價。

巴尼亞3日在前摩薩德局長薩米（Zvi Zamir）的葬禮上發表談話，表示摩薩德「正致力於和（去年）10月7日出現在加薩走廊邊緣帶（即以色列人定居點）的殺人兇手和哈瑪斯領導階層算帳」，「這將需要時間，就像那場慕尼黑屠殺之後，但是不論他們在哪，我們都將逮到他們」。

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艾魯里和包括兩名哈瑪斯武裝團體指揮官在內的另外6人，2日在貝魯特郊區、黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」重鎮達希耶（Dahieh）的住宅建築爆炸中被炸死。黎巴嫩國營《國家通訊社》報導，攻擊是由一架以色列無人機進行；黎國高層官員也指控以色列進行這場攻擊行動。

《華盛頓郵報》指出，一名要求匿名的美國國防部官員也說，以色列軍方要為這場針對艾魯里的攻擊行動負責。以國分析家、納坦雅胡前顧問布辛斯基（Aviv Bushinsky）說，炸死艾魯里是「10多年來最重大的暗殺行動」，這背後「當然」是以色列。

以色列官方未證實、也拒絕評論艾魯里之死。不過，以國官員近期暗示，他們將擴大行動，暗殺在中東各地的哈瑪斯領導人。去年12月以國媒體披露一段外洩錄音，當中以國「國家安全局（Shin Bet）」局長巴爾（Ronen Bar）說，「我們決心這麼做，這是我們的『慕尼黑』」，意指1972年慕尼黑奧運期間，以國運動員遭綁架殺害後，以國政府針對涉案巴勒斯坦好戰團體兇手進行歷時數年的暗殺行動。

薩米正是當年慕尼黑事件暗殺行動的負責人。巴尼亞在3日的談話中說，「每一位阿拉伯母親都應該知道，如果他們的兒子直接或間接參與了10月7日這場屠殺，他的血必歸到他身上」。

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