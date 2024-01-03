美國機場離奇事故 1名男子爬進飛機發動機內死亡

達美航空空中巴士A220-100客機發動機內驚見一名男子爬入死亡。同型機示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2024/01/03 13:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州鹽湖城機場在元旦（1日）發生1起離奇案件，1架正在進行除冰作業待命起飛的飛機，竟發現有1名男子在機翼的發動機內，救出後仍不治。

綜合外媒報導，當地時間1日晚間10點左右，1名30歲男子埃芬格（Kyler Efinger），從鹽湖城機場航廈緊急通道入侵跑道，工作人員發現後立刻通知警方，在搜尋過程中，他們在跑道上發現這名男子的個人衣物及鞋子，後來接獲通知在除冰場發現該男子蹤影。

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埃芬格爬入1架達美航空空中巴士A220-100客機發動機內，並觸發發動機，警方立刻通知飛行員關閉發動機，將他從發動機內拉出並對其進行急救，但他在現場就被宣布死亡。

調查發現，埃芬格身上持有飛往丹佛的機票，不過這架達美航空客機是預計飛往舊金山，該航班最終取消，95名乘客受影響，達美航空發言人表示：「沒有什麼比我們的客戶和人員的安全更重要的了，達美航空正在全力配合調查。」

埃芬格的父親表示，他的兒子近十年來一直受困於心理健康問題，埃芬格如何進入飛機發動機的具體情況尚不清楚，目前相關單位正在調查中。

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