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開年中國「首虎」 前地質調查局長「涉嚴重違紀違法」被調查

中共中央紀委國家監委網今天新年首個工作日公布，62歲前中國地質調查局黨組書記、局長鍾自然涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。圖為天安門廣場元旦升旗。（歐新社）

中共中央紀委國家監委網今天新年首個工作日公布，62歲前中國地質調查局黨組書記、局長鍾自然涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。圖為天安門廣場元旦升旗。（歐新社）

2024/01/03 00:20

〔中央社〕今年首個工作日，中國政壇就傳出官員因貪腐受查，當事人是前中國地質調查局黨組書記、局長鍾自然。陸媒指出，相較於去年，今年的「首虎」來得更早一些。

中共中央紀委國家監委網今天公布，62歲的前中國地質調查局黨組書記、局長鍾自然涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

北京財新網報導，鍾自然是自然資源（國土資源）系統近10年來首名落馬高官。此前的2003年10月，時任國土資源部長田鳳山被查，兩年後因受賄罪一審被判無期徒刑；而田鳳山的前任、自1998至1999年擔任國土資源部長的周永康則於2014年被開除中共黨籍並移送司法，後因受賄、故意洩露國家祕密罪一審被判處無期徒刑。

據報導，鍾自然於2014年6月出任國土資源部黨組成員、中國地質調查局黨組書記，同年7月擔任國土資源部黨組成員、中國地質調查局長、黨組書記，之後擔任自然資源部黨組成員、中國地質調查局長、黨組書記等職，去年9月免職。

相較於去年，報導說，今年的「首虎」來得早一些，去的「首虎」是1月6日被通報落馬的山東省青島市政協主席汲斌昌。

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