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中國財新傳媒疑遭中共清算！ 財經專家苦勸「別再犯險」

財新傳媒創辦人兼社長胡舒立（見圖）的個人微博被發現遭清空。（路透）

財新傳媒創辦人兼社長胡舒立（見圖）的個人微博被發現遭清空。（路透）

2024/01/03 00:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國財新傳媒旗下《財新週刊》過去多篇對中共執政不利的社論、緬懷已故前總統李克強的文章近日被刪除，財新傳媒創辦人兼社長胡舒立的個人微博也被發現遭清空，引發外界熱議。對此，知名財經專家胡采蘋呼籲財新傳媒「別再犯險」，「如果改變不了這個時代，至少要活下來見證紀錄」。

針對財新傳媒疑似遭中共「清算」，胡采蘋2日在臉書發文直言，「現在事態似乎變得緊急，恐怕還是得要說些話。財新傳媒絕對是全中國最好的媒體，記者誠實勤懇，採訪資料動輒數萬數十萬逐字稿為基礎，寫作紮實豐富，在整個世界範圍內都是瑰寶，為中國新聞界培養人才無數，胡舒立主編是應該立碑的人。」

她接著說：「然而形勢比人強，千萬不要犯險，財新的所有員工現在真不能再輕舉妄動，你們不留下一個火種，還怎麼以待將來。財新絕對不應該再犯險了，活下來遠比一頭撞死一身壯烈更重要，如果改變不了這個時代，至少要活下來見證紀錄，總有一天時代會需要這一切。司馬遷兩千年前就懂，胡舒立怎麼能不懂呢。隱忍活下來要難得多，大家都不應該再冒險了。」

該篇貼文一出獲數千網友點讚，紛紛感慨「唯一敢說真話的中國財經媒體......看來要被消失了」、「對著幹是會殺頭的」、「一開始他們可能有想過要避開紅線，無奈到後來發現四面八方都是地雷，紅線動彈不得，反正橫豎也是死，倒不如仰天長嘯，留與後世知道當時還是有良知的存在」。

針對財新傳媒疑似遭中共「清算」，財經專家胡采蘋呼籲財新傳媒「別再犯險」。（翻攝自臉書）

針對財新傳媒疑似遭中共「清算」，財經專家胡采蘋呼籲財新傳媒「別再犯險」。（翻攝自臉書）

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