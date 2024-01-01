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金正恩叫囂開戰 美韓絕招反制「全面封鎖核威脅」

南韓總統尹錫悅表示，今年上半年將完成強化韓美「延伸威懾」體系，徹底從根源封鎖北韓的核武、飛彈威脅。（美聯社）

南韓總統尹錫悅表示，今年上半年將完成強化韓美「延伸威懾」體系，徹底從根源封鎖北韓的核武、飛彈威脅。（美聯社）

2024/01/01 20:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩連日拋震撼彈，將南北韓定調為敵對國關係「永遠無法統一」，還撂狠話，命令北韓軍隊在衝突時「消滅」美國與南韓。南韓總統尹錫悅1日宣布，今年上半年將完成強化韓美「延伸威懾」體系，從源頭封鎖北韓的核威脅。

去年4月26日，尹錫悅在白宮與美國總統拜登共同發表《華盛頓宣言》，寫入加強韓美「延伸威懾」方案，其中包括能發射核武的美國戰略核潛艦，在時隔40多年後，將首次停靠南韓的計畫，兩國還決定新設「北約式」核諮商小組，令南韓就使用核武問題擁有發言權，換取南韓承諾不發展核武，以共同因應北韓核威脅。

尹錫悅1日在新年致辭中指出，今年上半年將與華盛頓完成強化韓美「延伸威懾」體系構建工作，「從根本上阻止北韓的任何核武和飛彈威脅」。

尹錫悅指出，將基於人工智慧（AI）、有人無人複合戰鬥體系、尖端科學技術，將韓軍打造成科技強軍；進一步加速構建反制北韓核武及飛彈威脅的「韓國型三軸體系」，南韓將堅定構築依靠力量的真正永久和平，而非依存對方善意的屈從式和平。

「韓國型三軸體系」是指「殺傷鏈系統」（面臨迫在眉睫威脅時，對平壤核武及飛彈設施進行先發制人打擊）、「韓國型飛彈防禦系統」以及「大規模打擊報復作戰」。

南韓國防部的用詞更強硬，警告北韓要是持續挑釁威脅，就會立即、嚴厲、徹底地懲罰平壤。專家則擔心，美日韓三方聯盟，可能在美國總統大選後出現挑戰。如果屆時由川普勝選，對北韓政策改變，朝鮮半島局勢恐怕更加撲朔迷離。

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