菲律賓式跨年 馬尼拉灣岸大型遊樂園野餐看煙火

2024/01/01 04:00

〔中央社〕2023年最後一天，不少馬尼拉民眾全家大小聚集馬尼拉灣岸野餐，海盜船、自由落體等遊樂設施大受歡迎，最後以長達10分鐘跨年煙火結尾，讓民眾在此大型遊樂園歡樂迎新年。

在馬尼拉灣岸摩天輪廣場，跨年夜當天下午就有許多民眾跟著親朋好友，帶著塑膠布和食物湧入占好位置，開開心心野餐。隨著夜色漸濃，海盜船、自由落體、飛天章魚、旋轉木馬、摩天輪等遊樂設施吸引一批批民眾排隊遊玩，還有店家擺出類似台灣夜市套圈圈、吊酒瓶等遊戲，吸引民眾測試技巧和手氣。

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除了摩天輪廣場，馬尼拉灣岸飯店也是一位難求，訂房早已爆滿。觀賞煙火視野絕佳的飯店也提供跨年夜大餐，並有駐唱歌手炒熱氣氛，許多菲律賓民眾從全球各地返鄉過新年，攜家帶眷享受美食搭配璀璨煙火，與家人度過美好時光。

菲律賓民眾菲蓮（Philan）跟丈夫帶著2個孩子到馬尼拉灣岸跨年。她表示，摩天輪廣場很好玩，孩子們可以玩摩天輪之類的遊樂設施，而且煙火真的很漂亮，他們全家人很享受在這裡共度跨年時分。

菲蓮說：「我的新年目標是更有耐心。希望一切變得更好，對每個人來說都是更好的一年。」

來自澳洲雪梨的提姆（Tim）和席西莉亞（Sicilia）是一對夫妻，他們首次來到馬尼拉拜訪席西莉亞的家人。

提姆說：「我們來自雪梨，那裡的煙火真的非常非常棒。我們聽說馬尼拉灣的煙火很壯觀，所以很期待看看這裡的煙火。」

菲國民眾沙里斯（Salis）跟姐姐、姐夫和姪女們到摩天輪廣場迎接新年。

沙里斯說，馬尼拉灣岸人很多，非常歡樂，所以他們決定來這裡跨年。新的一年，「希望我的家人身體健康。 這就是我想要的」。（編輯：何宏儒）1130101

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