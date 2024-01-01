丹麥女王瑪格麗特二世宣布退位 1/14交棒王儲

丹麥女王瑪格麗特二世在發表新年講話時宣布退位。（美聯社）

2024/01/01 02:45

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥女王瑪格麗特二世在電視台播放的傳統新年演講中，出人意表地宣佈，在長達50多年的統治後，她將於2024年初把王位交給她的兒子弗雷德里克王儲。

根據cnn報導，83歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）表示，「兩週後，我就已經擔任丹麥女王 52 年了。」、「2024年1月14日——在我繼承我心愛的父親52年後——我將辭去丹麥女王的爵位。我將把王位交給我的兒子弗雷德里克王儲。」

請繼續往下閱讀...

2022年英國女王伊麗莎白二世去世後，瑪格麗特成為歐洲任期最長的君主。她生於1940年，在佛雷德里克九世國王去世後，她就在1972年1月14日繼承了王位。據路透社報道，瑪格麗特老練且富有創意的人格特質，使她一生都得到了丹麥人的愛戴。

不過瑪格麗特在2023年2月經歷了一次背部手術，讓她對未來有了一些想法——現在是否是將責任交棒給下一代的適當時機。在此次演說中她表示：「我已經決定現在是恰當時機。在2024年1月14日，繼任我深愛的父王52年後，我會卸任丹麥女王職位，把王位交給我的兒子、弗雷德里克（Prince Frederik）王儲。」

丹麥總理辦公室在一份宣告中表示，弗雷德里克王子將於1月以國王弗雷德里克十世的身分接任王位。而移交後，女王將繼續被冠以「女王陛下」的頭銜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法