神學士統治下只能念到小學 阿富汗女孩含淚畢業

阿富汗神學士勒令女子不得接受小學以上教育。阿富汗女性上學示意圖。（美聯社）

2023/12/31 10:28

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美軍和北約部隊撤離阿富汗後，統治政權神學士（Taliban，又稱塔利班）不斷限縮女性權益，2021年9月宣布女子不得接受小學以上教育，使得許多阿富汗女孩只能含淚從初等教育畢業。

據《美聯社》報導，13歲女學生魯斯塔姆（Bahara Rustam），12月11日在阿富汗喀布爾的Bibi Razia學校上完最後1堂課，她知道自己的學業已經到了盡頭，因為在神學士統治下她不太可能繼續就學。

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魯斯塔姆透露，學校沒有為她們舉辦畢業典禮，許多同學都哭著迎接最後的校園時光，大家都感到非常失望。魯斯塔姆表示，她仍然會繼續在家裡研讀教科書，自學7年級課程。

在喀布爾的另1名13歲女孩薩希布扎達（Setayesh Sahibzada），坦言對於無法繼續上學感到很遺憾，她透露自己夢想成為老師，但如今已無法完成。

分析師派吉爾（Muhammad Saleem Paigir）指出，將女性排除在教育之外，對於阿富汗來說無疑是災難性的，因為文盲永遠不可能獲得自由和繁榮。

神學士教育官員曾表示，所有年齡層的阿富汗女子，都可以進入「宗教學校」學習，但這些特殊學校應該沒有現代化教育的標準課程。另外，神學士禁止女性進入大多數公共場所，許多工作女性也無法參與，幾乎將婦女限制在家中。

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