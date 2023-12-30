中國醫保保費急漲 2500萬鄉村居民無力繳納退保

中國越來越多鄉村居民退出醫保，一旦生病，恐傾家蕩產。（路透資料照）

2023/12/30 23:25

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，中國官方數據顯示，中國鄉村地區居民平均可支配年收入僅略超過2萬元人民幣（台幣8.65萬元），在經濟低迷之際，國家醫保保費卻急遽調漲，致使中國鄉村居民大量退保，去年約有2500萬人退保。

報導說，今年陝西子洲縣山村學校「馬塔留守兒童學校」首次被分派一項「政治工作」：確保所有學生被國家基本醫保計畫納保。副校長馬君說，由於保費上漲，學生家庭對於是否投保感到猶豫，雖然老師已竭盡所能，「但每個班級仍有一些學生家庭拒絕繳納明年保費」。

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中國國家醫保系統分為兩大類，一是可追溯至1998年的城鎮職工計畫，此為強制性的，由雇主與雇員共同繳納保費，該計畫有較佳的財務保障與福利，另一是2003年才開辦的城鄉居民保險，該計畫是自願性的，旨在涵蓋未就業民眾，包括兒童。

中國國家醫療保障局數據顯示，龐大的農民工從鄉村地區湧入城市打工，致使去年有800萬人加入城鎮職工保險，相較之下，卻有2500萬城鄉居民退出保險。

中國社會保障協會副會長何文炯指出，人民退保的原因很多，「當然包括資金緊張的居民無力負擔保費，以及健保意識不足」；「目前仍有一大批低收入人民，繳納保費對他們而言是重大負擔，正如前總理李克強指出的，我們還沒有富起來」。

2020年五月，李克強說，中國有6億人口每月生活費僅1000人民幣（4325台幣），接著中國國家主席習近平在2021年2月宣布，中國脫貧攻堅成功。

報導說，城鄉居民自願性的醫保計畫，在2003年開辦時的個人最低繳納金額10元人民幣（43元台幣）激增至2023年的380元人民幣（1643台幣）。

河北邯鄲市一座村莊居民李念說，「算算我的兩個孩子與兩名雙親，一家6口需要繳納2280元人民幣（9900台幣），這對一個鄉村家庭而言，不是小數目，尤其是現在經濟條件不好的情況下」為了省錢，他與妻子不納保，他補充，「保費持續調漲，但我的收入沒有」。

隨著內需動能不足、房市場低迷，中國2023年的後疫情復甦之路顛顛簸簸，迫使許多企業倒閉、裁員或凍結招聘。中國農村議題專家朱啟珍說，保費增加也讓鄉村居民質疑投保的意義。他說，「一些人退保是因為他們不滿理賠比例，仍有許多醫療與服務沒有被涵蓋在方案中」。

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