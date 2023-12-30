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美哈佛校友和丈夫、女兒陳屍億元豪宅 疑經濟問題釀慘劇

美國哈佛大學校友蒂娜（左），和丈夫拉克什（右上）、18歲女兒阿麗亞娜（右下）陳屍億元豪宅。（圖擷自LinkedIn）

美國哈佛大學校友蒂娜（左），和丈夫拉克什（右上）、18歲女兒阿麗亞娜（右下）陳屍億元豪宅。（圖擷自LinkedIn）

2023/12/30 14:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學54歲校友蒂娜（Teena Kamal），28日晚間7時30分許被發現陳屍在麻薩諸塞州多佛富裕社區的豪宅中，57歲丈夫拉克什（Rakesh Kamal）和18歲女兒阿麗亞娜（Ariana）也一同喪命，警方調查後認為是經濟問題造成了這起家庭悲劇。

《紐約郵報》報導，蒂娜在教育和科技行業擁有30多年的資歷，2016年和丈夫一起創立教育系統公司EduNova，夫妻倆2019年以400萬美元（約新台幣1.22億元）買下佔地1.9萬平方英尺（約534坪）的豪宅，該棟建物擁有11間臥室和13間浴室。

不過，EduNova已於2021年12月倒閉，蒂娜2022年9月依照美國破產法第13章申請破產，其負債額度介於100萬至1000萬美元之間（約新台幣3068萬至3.06億元），由於申請文件不足最終遭到駁回。

據了解，蒂娜等3人陳屍的豪宅，在1年前被取消抵押品贖回權，顯然夫婦倆曾拿房屋去抵押但拿不出錢贖回，隨後由麻州房地產公司以300萬美元（約新台幣9205萬元）買下，目前市價估達545萬美元（約新台幣1.67億元）。

地方檢察官莫里西（Michael Morrissey）表示，這應該是經濟問題所引發的「家庭暴力」事件，在丈夫拉克什的遺體旁發現槍枝，但莫里西並未說明是誰開槍以及3人是否都遭到槍殺身亡，僅透露目前還需要等待法醫檢查才能確認。

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