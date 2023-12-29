辛辣調味料長期飄散廠區 知名零食廠人員出現呼吸困難、皮膚發炎

因未能做好刺激性調味料的處理，販賣國際知名零食的食品公司遭控未能提供安全工作環境。（美聯社）

2023/12/29 23:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕販賣知名零食多力多滋、奇多的食品公司在澳洲的工廠被爆出缺乏安全體制，導致辛辣口味零食的調味料暴露在工廠作業區域，讓員工出現呼吸困難、皮膚發炎的不適症狀，當地工作安全監控單位在接獲通報後著手調查，而該公司事發後才立即增設通風裝置，改善員工工作環境。

根據英國《衛報》報導，一間叫「史密斯休閒食品」（The Smith's Snackfood Company）的零食公司，在其於南澳洲阿德萊德（Adelaide）的食品工廠增設風扇，因工廠員工稱他們在處理用於「辣味多力多滋」調味料時，變得呼吸困難且皮膚因刺激而發炎。

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此前當地聯合工會指控，該零食公司的工廠員工曾對「強烈刺激性物質被不當處置」一事提出重大安全擔憂，而目前南澳洲工作安全局（SafeWork SA）正介入調查。

送去職場監管機構的報告當中提到，工會表示每隔幾週調味用的機器就會向工廠生產區塊飄散火辣的調味料。受採訪的13名午班工人中，有11位表示身體出現各種症狀，如打噴嚏、咳嗽、眼睛和皮膚發炎、胸部不適和呼吸困難等生理問題。工會也指控史密斯公司未能維持安全的工作體制，且該工廠的廢棄物空間同樣不安全。

史密斯休閒食品是知名跨國食品公司百事公司（PepsiCo Inc.）旗下的子公司，該公司最為人所知的產品是玉米片零食多力多滋和奇多。對於此爭議事件，百事公司發言人表示，員工安全是該公司的第一要務，為了進一步加強工廠的安全措施，在生產過程中會要求員工配戴口罩，工廠也正在加裝額外的風扇。

職場監管機構發言人則表示，工作安全局正在考慮工會的投訴，確定是否需要對史密斯公司採取進一步行動。

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