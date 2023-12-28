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克拉克手槍暢銷全球 創辦人逝世享耆壽94歲

克拉克手槍風靡全球，受到各國軍警愛用，「克拉克」公司創辦人加斯頓‧克拉克傳27日逝世，享耆壽94歲。（美聯社）

克拉克手槍風靡全球，受到各國軍警愛用，「克拉克」公司創辦人加斯頓‧克拉克傳27日逝世，享耆壽94歲。（美聯社）

2023/12/28 09:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由奧地利軍事用品公司「克拉克」生產的克拉克系列手槍聞名國際，被世界各國採購，是世界上最暢銷的手槍之一。不過「克拉克」公司創辦人加斯頓‧克拉克（Gaston Glock）27日傳出逝世消息，享耆壽94歲。

綜合外媒報導，克拉克在1963年創立「克拉克公司」生產各金屬製品，1970年代開始製造各類軍用品。奧地利軍方1980年正在尋找新型槍械，克拉克召集專家團隊，設計出「克拉克17」手槍，由於「克拉克17」主要使用塑膠聚合物做為槍身材料，創新設計讓「克拉克17」比當時其他廠商的手槍更輕、更便宜且更加可靠。

克拉克公司統計，光是1982年至1984年之間，就向奧地利軍方交付超過2.5萬把手槍，隨後更風靡世界，深受各國軍警愛用。克拉克公司在官方網站寫到，加斯頓‧克拉克不僅改變1980年代的輕武器市場，更成功將「克拉克」打造為全球手槍產品的領導者。

克拉克手槍暢銷全球，連帶也出現在許多電影中，甚至饒舌歌曲中都曾經提及過。2003年伊拉克戰爭期間，美國士兵在地道中發現逃亡中的伊拉克總統海珊（Saddam Hussein），海珊身上便藏著一把克拉克手槍，後來這把手槍備轉送給時任美國總統布希（George W. Bush）。

雖然在軍火市場取得巨大成功，但克拉克本人很少接受採訪，迴避公開辯論，也很少回應反槍人士的批評；2000年時，他拒絕與美國簽署自願性槍枝管制協議。

克拉克在1999年在一次謀殺事件存活，當時管理他資產的投資經理人埃沃特（Charles Ewert）雇用一名摔角手，以橡皮槌子試圖謀殺克拉克，而克拉克頭部遭打擊7次仍存活下來，事後埃沃特與兇手均被監禁。而《奧地利通訊社》報導指出，克拉克於本月27日過世，享耆壽94歲。

雖然在軍火市場取得巨大成功，但克拉克本人很少接受採訪，迴避公開辯論，也很少回應反槍人士的批評。（法新社）

雖然在軍火市場取得巨大成功，但克拉克本人很少接受採訪，迴避公開辯論，也很少回應反槍人士的批評。（法新社）

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