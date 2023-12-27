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2023中國地產股平均跌27％ 形同市場棄兒

中國房地產基本面不佳，使地產股形同市場棄兒。（彭博資料照）

中國房地產基本面不佳，使地產股形同市場棄兒。（彭博資料照）

2023/12/27 23:05

〔編譯魏國金／台北報導〕中國媒體第一財經指出，2023年地產股形同資本市場的棄兒，數據顯示，在中國與香港上市的181家房企今年以來跌幅27.75%，其中港股整體重挫32.15%。

報導指出，根據中國房產信息集團（CRIC）數據顯示，中國A股100家上市房企（不包含已下市房企）市值年減10.17%、2022年下跌8.39%，2023年則重挫20.55%，創3年最大跌幅。

在香港上市（H股）房企2021、2022與2023年跌幅分別為23.53%、6.7%與32.15%，今年兩市181家房企已縮水27.75%。

報導說，「地產一哥」萬科A股價也倍感淒涼，今年以來重摔40.45%，25日A股地產開發板塊走跌，市場關注萬科股價是否破10，成為個位數。27日萬科收報10.17人民幣，市值1017人民幣，較2018年高點時的4000億人民幣，差距甚大。

此外，另一地產巨頭保利發展今年股價已跌33.56%，金地集團甚至跌掉57.32%。

2023房地產也成為A股被強制下市數量最高的行業。東方財富Choice數據顯示，2021年A股有16檔股票下市、2022有42檔股票下市，2023年有43檔下市，其中房企佔8家，數量佔比最多。

CRIC指出，股價下跌一定程度上反映了市場對房地產業的信心不足，短期內，回購與增持可以支持企業穩定股價，解決企業「燃眉之急」，但由於行業大環境仍沒有復甦，企業長期股價的止跌回升，仍需要行業基本面修復才有可能。

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