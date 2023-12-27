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「123123」神奇數字加持 賭城跨年夜將湧結婚潮

許多美國新人都準備在今年跨年夜結婚，原因是當天日期將是「123123」。（美聯社）

許多美國新人都準備在今年跨年夜結婚，原因是當天日期將是「123123」。（美聯社）

2023/12/27 16:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2023年即將結束，週日（31日）許多人都準備跨年活動，不過在準備盛大​​新年慶祝活動的同時，許多美國新人都準備在這一天結婚，原因是當天日期將是「123123」。

綜合媒體報導，美國賭城拉斯維加斯由於結婚手續簡單、費用便宜，是美國人的婚禮天堂，每年於這裡結婚的新人高達10萬對，而週日（31日）當地將迎來近年來最繁忙的新年除夕夜。

根據美國人按月、日、年順序書寫日期的習慣，今年最後一天寫為「12/31/23」，1、2、3重複兩次，加上又是新年除夕，日子相當特殊又好記。

Vegas Weddings執行長威廉斯（Melody Willis Williams）表示，「像這樣的特殊日期總是非常受歡迎」，並補充說，今年新年假期的婚禮需求可能比平時高出兩到三倍，光是她的公司就預計有超過120對新人在新年前夕舉行婚禮，其中5對情侶將在午夜倒數計時時結為連理，多個場館在午夜時分都被預訂了。

根據拉斯維加斯所在的克拉克縣婚姻登記處的數據，2007年7月7日是拉斯維拉斯史上最多人結婚的一天，當天有4492對新人結婚，這波「123123」結婚浪潮有望挑戰有史以來最繁忙的婚禮日的記錄。

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