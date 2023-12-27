反制北韓射彈 南韓新增8名人員列入單邊制裁名單

南韓外交部今宣布，將8名北韓人列入對朝鮮單邊制裁對象名單，此舉目的在反制北韓本月發射「火星-18型」洲際彈道飛彈。（歐新社）

2023/12/27 10:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓17日晚間和18日上午分別發射1枚短程彈道飛彈，對此，南韓外交部今宣布，將8名北韓人列入對朝鮮單邊制裁對象名單，此舉目的在反制北韓本月發射「火星-18型」洲際彈道飛彈。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部今發布聲明宣布，新列入對北韓單邊制裁8名人員，包括北韓偵察總局局長李昌鎬，偵察總局為北韓軍總參謀部麾下機構，負責對外宣傳工作。

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南韓政府提及，偵察總局是「Kimsuky」等北韓多個駭客組織的幕後操手，透過非法網路活動、竊取技術賺取外匯；此外，「Kimsuky」等駭客組織已被列為政府單邊制裁對象。

其他7名北韓人員從事武器等禁運物品貿易，包括「北京新技術（Beijing New Technology）」代表樸永翰、北韓前駐中國大使館三等秘書尹哲、「平壤泛系統公司（Pan Systems Pyongyang）」公司所屬的金承洙等5人。平壤泛系統公司是在偵察總局的指揮下從事北韓武器及相關物品貿易的機構，在2016年已被列入政府單獨制裁名單內。

此為南韓總統尹錫悅政府第14次發布對北韓單邊制裁措施，政府表示，韓方一向明確表明北韓發起挑釁必將付出相應代價。

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