俄軍砲擊赫松火車站 烏內政部長：1警疏散民眾卻犧牲

烏克蘭內政部長克利孟科表示，俄軍26日砲擊了赫松市火車站，造成1名警察死亡，另有4人受傷。（路透資料照）

2023/12/27 09:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，俄羅斯軍隊26日砲擊了烏南赫松市（Kherson）1座火車站，當下列車正準備疏散該市居民，事件造成1名警察死亡，另有4人受傷。

據《路透》報導，克利孟科指出，26日傍晚約有140名民眾滯留在火車站，所幸警方迅速疏散人潮，挽救許多人的性命。

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克利孟科在社群平台Telegram上表示：「由於警方明快的行動，所有人都成功前往安全區域避難。不幸的是，來自基羅夫格勒（Kirovohrad）的1名警官在砲擊中喪生。另有2名警察遭彈片波及，正在醫院接受治療。」

此外，2名平民同樣因彈片受傷，正接受治療。

2022年2月俄軍大舉入侵烏克蘭，位於第聶伯河（Dnipro River）西岸的赫松市在數天內淪陷；逾1年前烏軍收復該市後，第聶伯河東岸的俄軍便不斷對該市實施砲擊，且攻勢近日不斷加強。

國營的烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways）表示，撤離人員已自車站搭乘巴士前往尼古拉耶夫（Mykolaiv），該鎮並未受到俄軍大規模攻擊；延誤的列車則已重新安排。

烏克蘭檢察總長辦公室表示，俄軍砲火襲擊了該市的其他基礎設施和住宅。赫松軍事行政首長姆羅奇科（Roman Mrochko）26日表示，俄軍使用多種不同武器對該市發動了一連串攻勢。

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