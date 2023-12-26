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矽谷創投大咖預言：AI帶來巨大通縮 25年內徹底改變全球經濟

ChatGPT與人工智慧示意圖。（路透檔案照）

ChatGPT與人工智慧示意圖。（路透檔案照）

2023/12/26 23:40

〔編譯管淑平／綜合報導〕OpenAI公司推出的生成式人工智慧（AI）機器人ChatGPT，在2023年刮起AI旋風，OpenAI初期投資人、矽谷風險投資家柯斯拉（Vinod Khosla）25日指出，他預期AI將從根本改變全球經濟。

《商業內幕（Business Insider）》網站報導，這名矽谷知名柯斯拉創投公司（Khosla Ventures）創辦人26日在社群媒體發文，指出「AI應該會為未來25年帶來龐大的通貨緊縮效應，資本將會稀缺一陣子，當前對國內生產總值（GDP）和經濟的衡量指標重要性將降低，但是商品和服務會相當充足」，他指出，「關鍵問題是，什麼是正確的衡量指標，和正確的問題」。

柯斯拉創投公司2019年投資OpenAI公司5000萬美元，是柯斯拉創投15年來最大一筆投資案。

柯斯拉常談到AI帶來的契機和風險。12月12日在《財星（Fortune）》雜誌舉辦的「財星腦力激盪AI會議」（Fortune Brainstorm AI conference）上，他提到AI並非這個世界的最大威脅，「末日論者焦點都放錯風險，到目前為止，以規模來排序，要擔心的更大風險是中國，而非有感知能力的AI殺死我們」。

美國富豪馬斯克（Elon Musk）也曾預言，AI將帶來「富足年代」、「一個沒有貧窮的未來」，經濟可能變成「接近無限」，人們不再需要工作，工作只為了滿足個人成就感，是「根本改變我們所知的文明」。

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