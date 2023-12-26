日網友帶16年「老婆」到海邊拍照 竟遭老鷹橫刀奪愛慘分屍……

「奈奈」陪伴日本網友16年，不料在海邊拍照時遭老鷹叼走分屍。（圖擷自X@emkgt_n_nana）

2023/12/26 15:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人出門都會帶著娃娃或人偶一同出遊，擺拍分享生活，1名日本網友帶著陪伴自己16年就像「老婆」般的人偶到海邊拍照，不料突然遭到老鷹叼走，人偶僅剩一條腿，令他相當難過。

一名日本網友翠騎（すいき@emkgt_n_nana）23日在X（推特）平台上表示，「今日中午時我去了觀音埼海灘，結果我獨一無二的朋友『奈奈』（ナナ）被老鷹給叼走了。因為事發突然，我的手上只剩下她脫落的右腳。如果有人發現她的任何殘骸，請聯繫我的帳號。在此先感謝大家。」

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翠騎表示，「奈奈」陪伴了16年，沒想到竟然會發生這種事，雖然他找遍了整個海岸，卻沒有任何發現，懷疑老鷹已經將人偶帶回了巢穴或是掉到海中了。

雖然「奈奈」換上了備用零件，不過翠騎對此強調，雖然外表上看似相同，但對他而言已經是兩個完全不同的人偶。

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